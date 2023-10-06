ذهبية وبرونزيتان للإمارات وفضية للبحرين في الجوجيتسو

هانغجو (الصين): أحرزت الإمارات ذهبية وبرونزيتين والبحرين فضية، الجمعة، في اليوم الثاني من منافسات الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو الصينية.

وكانت الامارات دشّنت منافسات الجوجيتسو الخميس بنيل 4 ميداليات (ذهبية و3 فضيات)، لترفع رصيدها الحالي في اللعبة الى سبع وتؤكد تميّزها بعدما كانت احرزت تسع ميداليات في آسياد جاكرتا 2018.

وفازت أسماء الحوسني بذهبية تحت 52 كلغ على حساب الصينية مياو جيي، في حين خسرت مواطنتها حصّة الشامسي أمام الفيليبينية جينا كايلا التي نالت برونزية نفس الوزن.

كما أحرزت الإماراتية شمسة العامري برونزية تحت 57 كلغ، بفوزها على الأردنية ياسمين العلمي.

وأهدى علي منفردي البحرين ميدالياتها الأولى منذ اعتماد الجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية في النسخة الماضية، بإحرازه فضية وزن تحت 77 كلغ، بعد خسارته أمام الكوري الجنوبي بونتشيول كو صاحب الذهبية.

وشهد نفس الوزن مباراة عائلية، حين أكمل مهدي العولقي (20 عاماً) التألق الإماراتي في اليوم الثاني، باحرازه البرونزية على حساب شقيقه الأصغر فرج (19 عاماً).

وتُعدّ الجوجيتسو رياضة وطنية في الإمارات، وكانت نالت لقبي آخر نسختين من بطولة العالم في منغوليا وكازاخستان، فضلا عن حصد بطولة آسيا في تايلاند مطلع العام الجاري.

ورفعت الإمارات رصيدها في هانغجو الى 16 ميدالية (3 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات)، وهو الأعلى في تاريخ مشاركاتها بعد جاكرتا 2018 (14).

(أ ف ب)