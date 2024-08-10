ذوو أسرى إسرائيليين يدعون الوفد المفاوض لعدم الاستسلام لنتنياهو

القدس المحتلة: دعا ذوو أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، السبت، الوفد المفاوض لعدم الاستسلام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يؤدي للإفراج عن أبنائهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن ذوي الأسرى قولهم في مؤتمر صحافي عقد وسط مدينة تل أبيب: “ندعو فريق التفاوض إلى عدم الاستسلام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل تقارير تفيد بأنه يخلق صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف ذوو الأسرى: “نتنياهو يواصل المراهنة على حياة المحتجزين حفاظا على حكمه”.

وتابعوا: “لقد توصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى حلول، لكن نتنياهو أفسد الصفقة مرارا وتكرارا. ويجب ألا تكون القمة المقبلة استعراضا آخر للمماطلة التي لا يأتي منها شيء”.

وطالب ذوو الأسرى خلال المؤتمر، بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة “حفاظا على حياة المحتجزين”.

وأكدوا أنه: “لن يتم إبرام صفقة طالما استمرت العملية العسكرية في قطاع غزة”.

والخميس الماضي، دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الأربعاء أو الخميس المقبلين، بالدوحة أو القاهرة، وذلك في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاثة المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)