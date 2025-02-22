سياسة | دولي

ذوو الأسرى الإسرائيليين بغزة: نريد الإفراج عن الـ63 المتبقين دفعة واحدة

22 - فبراير - 2025

حجم الخط
1

القدس: قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السبت، إنّ 63 أسيرًا ما زالوا في قطاع غزة، يجب الإفراج عنهم خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، دفعة واحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته العائلات في تل أبيب، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وقالوا: “63 محتجزا ما زالوا في جحيم غزة، نريد الإفراج عنهم دفعة واحدة، خلال المرحلة الثانية من الصفقة”.

وأضافت العائلات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يعرقل الصفقة لمصالح سياسية تخصه ووزراء الائتلاف في حكومته”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 22, 2025 الساعة 5:16 م

    غير ممكن لأن عصابة النتن ياهو ستحرق عندها وقف إطلاق النار على غزة العزة فهم عازمون على معاودة الحرب على غزة العزة التي أذلتهم شر إذلال مدة 471 من الحرب المتواصلة دون هوادة من قادة حماس والجهاد فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة بالصواريخ القذرة الأمريكية والأوروبية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🌪️🐂🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

هآرتس تكشف عن مقتل 20 أسيرا بغزة في عمليات الجيش الإسرائيلي
منذ ساعة واحدة
ضابط احتياط إسرائيلي يرفض المشاركة بحرب غزة خشية على حياة الأسرى
منذ ساعتين
عائلات الأسرى في إسرائيل تطالب ديرمر بالاستقالة من رئاسة فريق التفاوض
27 - مايو - 2025
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة
24 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية