ذوو الأسرى الإسرائيليين بغزة: نريد الإفراج عن الـ63 المتبقين دفعة واحدة

القدس: قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، السبت، إنّ 63 أسيرًا ما زالوا في قطاع غزة، يجب الإفراج عنهم خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، دفعة واحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته العائلات في تل أبيب، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وقالوا: “63 محتجزا ما زالوا في جحيم غزة، نريد الإفراج عنهم دفعة واحدة، خلال المرحلة الثانية من الصفقة”.

وأضافت العائلات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يعرقل الصفقة لمصالح سياسية تخصه ووزراء الائتلاف في حكومته”.

(الأناضول)