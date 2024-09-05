ذوو الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

القدس المحتلة: تظاهر عشرات من عائلات الإسرائيليين المحتجزين بغزة، الخميس، وسط مدينة تل أبيب، حاملين 6 توابيت فارغة مغطاة بعلم إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقالت هيئة البث الرسمية إن عشرات من عائلات المحتجزين بغزة تظاهروا في ساحة “هابيما” وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية.

وحمّل المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن مقتل 6 أسرى محتجزين أعلن عنهم الجيش الأسبوع الفائت.

وقال ذوو العائلات، في مؤتمر صحافي: “رئيس الوزراء، لقد تخليتم عن أبنائنا، إذا لم تعيدوهم فسنحرص نحن على إعادتهم، يجب أن ينتهي التخلي عنهم، هنا والآن”.

وحمل المتظاهرون 6 توابيت فارغة مغطاة بعلم إسرائيل، في إشارة للأسرى الـ6 في غزة الذي أعادهم الجيش قتلى، وفق الهيئة ذاتها.

وفي مؤتمره الصحافي الاثنين، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب في غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا” على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه “على الإطلاق”.

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأفراد من عائلات المحتجزين في غزة إن إصرار نتنياهو على موقفه بشأن محور فيلادلفيا “يعطل التوصل إلى اتفاق”.

أما هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، فقالت، الاثنين، في بيان نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن خطاب نتنياهو “مليء بالأكاذيب والتلفيق واختار فيه إرث التخلي بدلا من إنقاذ الأرواح وإعادة المختطفين”.

وعلى مدى الأشهر الماضية، وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة انتقادات حادة لموقف نتنياهو ولكن دون أن تفلح في تغييرها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)