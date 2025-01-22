“ذو القرنين” يقول إنه سيشتري المزيد من الأسلحة “اللعينة” بعد عفو ترامب- (تدوينة) 

واشنطن- “القدس العربي”: قال مثير الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي جاكوب تشانسلي، المعروف أيضًا باسم ” شامان كيو أنون/ ذو القرنين “، إنه سيشتري بعض الأسلحة بعد أن عفا عنه الرئيس دونالد ترامب.

وكتب تشانسلي على منصة إكس “لقد تلقيت للتو الأخبار من المحامي… لقد حصلت على عفو يا صغيري! شكرًا للرئيس ترامب!!!”.

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER…

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!! NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME…

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ — Jake Angeli-Chansley (@AmericaShaman) January 21, 2025

وأضاف تشانسلي، الذي تم تصويره داخل مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، مرتديًا خوذة ذات قرون وبوجه مطلي وصدر عار “الآن سأشتري بعض الأسلحة اللعينة!!! أنا أحب هذا البلد!!! بارك الله في أمريكا!.”.

وقال: “لقد تم إطلاق سراح (J6ers) وقد جاءت العدالة … كل ما تم فعله في الظلام سوف يخرج إلى النور!”

وقد حصل تشانسلي على واحد من حوالي 1500 “عفو كامل وشامل وغير مشروط” أصدره ترامب يوم الإثنين لجميع المتهمين تقريبًا فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني. وقد تم توجيه الاتهامات إلى ما مجموعه 1583 متهمًا.

وقد مهد العفو الطريق للإفراج عن مئات من أنصار ترامب، الذين حُكم على بعضهم بالسجن لسنوات بسبب مهاجمتهم رجال إنفاذ القانون بعنف في ذلك اليوم.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أقر تشانسلي بالذنب في تهمة جنائية تتعلق بعرقلة إجراءات رسمية في صفقة إقرار بالذنب سمحت برفض خمس تهم أخرى ضده.

وحُكم على تشانسلي بالسجن لمدة 41 شهرًا في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، وأُرسل إلى مركز للتأهيل بعد حوالي عام ونصف.