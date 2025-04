“ذو القرنين” يقول إنه سيشتري المزيد من الأسلحة “اللعينة” بعد عفو ترامب- (تدوينة) 

واشنطن- “القدس العربي”: قال مثير الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي جاكوب تشانسلي، المعروف أيضًا باسم ” شامان كيو أنون/ ذو القرنين “، إنه سيشتري بعض الأسلحة بعد أن عفا عنه الرئيس دونالد ترامب.

وكتب تشانسلي على منصة إكس “لقد تلقيت للتو الأخبار من المحامي… لقد حصلت على عفو يا صغيري! شكرًا للرئيس ترامب!!!”.

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER…

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!

NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME…

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ

— Jake Angeli-Chansley (@AmericaShaman) January 21, 2025