ذي قار: الجفاف يهجّر أكثر من 10 آلاف عائلة

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي أعلنت قررت فيه وزارتا الموارد المائية والزراعة في العراق، عدم الشروع بالخطة الزراعية الصيفية لهذا العام، جراء شحّ المياه، كشف مرصد «العراق الأخضر» الحقوقي، عن موجة نزوح داخلي لأكثر من 10 آلاف عائلة في محافظة ذي قار، بسبب الجفاف، وخسارة المحافظة 11 ألف رأس جاموس من 2023.

ونقلت عضو المرصد في محافظة ذي قار بشرى الطائي، عن مؤسسات رسمية قولها إن «10 آلاف و450 عائلة نزحت من قرى وأرياف أقضية البطحاء وسيد دخيل والرفاعي والشطرة والدواية والغراف وناحية الفجر وقلعة سكر والنصر ومن أهوار الطار والجبايش، إلى مراكز قضاء الناصرية وأور والبطحاء والإصلاح وسيد دخيل وسوق الشيوخ وكرمة بني سعيد والشطرة والدواية والغراف، وغيرها من الأقضية الأخرى».

وبينت أن «دائرة الهجرة في المحافظة قدمت سلات غذائية وأجهزة كهربائية ودورات توعية وتنمية بشرية من أجل إغاثتهم وتحمل الظروف الجديدة لتلك العوائل».

وأضافت أن «المحافظة خسرت 11 ألف رأس جاموس منذ عام 2023 ولغاية الآن بسبب الجفاف، حيث وصل عدد الجواميس في المحافظة إلى 10 آلاف في الوقت الحالي، بعد أن كان 21 الفاً في السنتين الماضيتين»، مشيرةً إلى أن «مربي الجاموس في المحافظة يعانون من إجراءات جائرة من قبل السيطرات في المحافظة والتي تمنعهم من الانتقال إلى المناطق التي تتوفر فيها مياه مع الجواميس التي يمتلكونها وتجبرهم على المكوث في مناطقهم لغاية وصول المياه إليهم».

في حين أعلنت وزارة الموارد المائية المباشرة بإعداد دراسات متقدمة لإنشاء عشرة سدود مخصصة لحصاد المياه في مناطق صحراوية، ضمن خطة وطنية لمواجهة أزمة الشح المائي التي وصفتها بالأخطر في تاريخ البلاد. وأوضح وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، للصحيفة الحكومية، أن «هذه السدود تهدف إلى خزن مياه السيول والأمطار واستثمارها في تعزيز الخزين الإستراتيجي، خاصة في المحافظات التي تعاني من انعدام الموارد السطحية».

وأكد أن «هذه الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية عاجلة لضمان الأمن المائي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية»، مشددا على أهمية «التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسريع تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، وتوفير الحلول للمدى القريب والبعيد».

المحافظة خسرت 11 ألف رأس جاموس منذ 2023

وفي معرض حديثه، وصف الوزير الشح الذي تمر به البلاد بأنه «الأخطر في تاريخها، وأجبر 12 محافظة على اعتماد المياه الجوفية حصرا لتغطية حاجاتها المتنوعة»، مضيفا أن «الآبار المائية تواجه مشكلتين تهددان المخزون الجوفي، هما كثرة الآبار غير المرخصة، وعدم الالتزام بالأسس العلمية لتوزيعها وحفرها».

وبين أن «60 فرقة حقلية من مديريات الهيئة العامة لحفر الآبار التابعة للوزارة في 12 محافظة، وبالتعاون مع القوات الأمنية، تزيل التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية من خلال ردم آلاف بحيرات الأسماك، وغلق الآبار المتدفقة التي تتغذى عليها، إضافة إلى ملاحقة وضبط أجهزة الحفر غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».

وكشف عبد الله عن أن «أكثر من نصف مساحة العراق الصحراوية تعتمد على المياه الجوفية، إذ يعتمد عليها قاطنو مناطق الصحراء الغربية وبادية الجزيرة والسماوة والأخرى البعيدة عن مصادر المياه السطحية، لتأمين احتياجاتهم الضرورية»، موضحا أن «تغذيتها تتم من خلال سدود حصاد المياه التي تخزن الأمطار والسيول»، عادا السدود المشيدة في المناطق الصحراوية من البلاد «أحد أهم الإجراءات الإستراتيجية لمواجهة الشح المائي في البلاد، والتأثير السلبي المتزايد لظاهرة النينو (ارتفاع درجة حرارة سطح البحر بشكل غير اعتيادي) التي تضرب المنطقة بأسرها وليس العراق فحسب».

وأكد في السياق ذاته، مضي وزارته بـ«إنشاء السدود من خلال خبرائها العاملين في الفرق المشكلة من قبل هيئة السدود والخزانات، التي تحدد بشكل دوري مواقع جديدة ضمن مناطق عدة في العراق»، مشيرا الى أنها «أكملت الدراسات والتصاميم لسدين هما أبو طاكية في نينوى، والأبيض في كربلاء المقدسة، إضافة إلى حاجزين مائيين في نينوى».

وأعلن أن «هناك عشرة سدود أخرى قيد الدراسات والتصاميم، هي النفط في محافظة ديالى، والخرز والتاهولي والمهندس وأبو غار وجدالة وقزلكند، مع ثلاثة حواجز مائية في محافظة نينوى، إضافة إلى الغنامي في المثنى، وأبو خمسة والملح في محافظة النجف الأشرف»، مؤكدا أن «وزارة الموارد المائية ماضية بتنفيذ خططها بإنشاء سدود حصاد المياه في المحافظات الصالحة لذلك وفقا لرأي المختصين».

وكانت الوزارة قد أعلنت الاتفاق مع وزارة الزراعة على عدم إقرار خطة صيفية هذا العام، وفيما أكدت محدودية المساحات المسموح بريها، لفتت إلى أن خزين العراق الحالي من المياه لا يتجاوز 10 مليار م3.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، لوسائل إعلام حكومية أن «الوزارة في حاجة إلى خزين يصل إلى 18 مليار متر مكعب للوصول إلى موسم معتدل وتلبية الاحتياجات المائية كافة».

وأضاف أن «الخزين المائي الحالي يتراوح بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب، في حين نحتاج إلى خزين يصل إلى 18 مليار متر مكعب لكي نتمكن من تنفيذ خطة زراعية صيفية وتغطية جميع المتطلبات».

وأوضح أن «الخزين في بداية الموسم الصيفي لم يكن يتجاوز 10 مليارات متر مكعب، وهذا نتيجة طبيعية لقلة الإيرادات وقلة الأمطار خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ما اضطر الوزارة إلى تعويض هذا النقص من الخزين».

ووفق المتحدث الحكومي فإن «الوزارة تعتمد على أربعة محاور رئيسة في استخدام المياه الخام، يأتي في مقدمتها تأمين مياه الشرب باعتبارها أولوية مطلقة»، مشددًا على أن «مياه الشرب مؤمّنة بالكامل لهذه السنة ولكل سنة مقبلة؛ لكونها مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وتمثل خطًا أحمر في سياسة الوزارة».

وأضاف أن «الاستخدامات المنزلية والصناعية مؤمّنة أيضًا؛ نظرًا لأن معدلات استهلاكها منخفضة نسبيًا»، لافتًا إلى أن «الوزارة تعمل أيضًا على تأمين المياه الخاصة بالمساحات الخضراء».

وفيما يتعلق بالخطة الزراعية الصيفية، بيّن شمال أن «الوزارة لم تتفق مع وزارة الزراعة على إقرار الخطة هذا الموسم، وأي خطة زراعية تبنى على ثلاثة مؤشرات أساسية، وهي: ما هو موجود من خزين، وما يتحقق من إيرادات مائية، ومؤشرات السوق العالمية التي تحدد طبيعة المحاصيل الزراعية»، مبينًا، أن «عدم إقرار خطة زراعية لا يشمل المساحات الخضراء، إذ إن حصصها المائية مؤمّنة ضمن خطة الوزارة».