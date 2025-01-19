رأسية لوكاكو القاتلة تضمن الفوز لنابولي على أتلانتا

بيرغامو: سجل روميلو لوكاكو هدفا من ضربة رأس قرب النهاية ليقود نابولي للفوز 3-2 على مضيفه أتلانتا ليعزز صدارة فريقه لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسجل المهاجم البلجيكي قبل 12 دقيقة من النهاية بضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية من أندريه-فرانك زامبو أنغيسا ليمنح نابولي الفوز.

ورفع نابولي، الذي خسر 3-صفر من أتلانتا مطلع الموسم، رصيده إلى 50 نقطة، بفارق ست نقاط عن إنتر الذي خاض مباراتين أقل ويحتل المركز الثاني، فيما يأتي أتلانتا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

ودخل أتلانتا المباراة بحالة متراجعة، بعد تعادله في المباريات الثلاث السابقة، بينما أنهت خسارته أمام نابولي سلسلته الخالية من الهزائم بعد 16 مباراة.

وأبلغ لوكاكو شبكة (سكاي سبورتس إيطاليا): “كان أداء رائعا أمام فريق قوي للغاية. ظل فوزه علينا 3-صفر في أذهاننا، لكننا قطعنا خطوة كبيرة إلى الأمام منذ ذلك الحين والآن نحتاج إلى الاستمرار”.

وأضاف لوكاكو مشيرا للمباراة المقبلة أمام يوفنتوس يوم السبت: “إنه اختبار آخر لمعرفة أين نحن الآن، لأنه من السهل الاسترخاء بعد فوز مثل هذا، بينما نحتاج إلى الحفاظ على التركيز ومحاولة بذل المزيد من الجهد”.

واصل ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي موسمه المتميز، مسجلا هدفه رقم 14 في المسابقة من تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى بعد 16 دقيقة ليمنح أتلانتا التقدم.

وبعد 11 دقيقة، أدرك ماتيو بوليتانو التعادل لنابولي مستغلا تمريرة عرضية أبدلت اتجاهها لتصل له الكرة ليحولها بتسديدة رائعة في الشباك.

وأكمل نابولي انتفاضته قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما وصل أنغيسا إلى خط المرمى ومرر الكرة إلى سكوت مكتوميناي الذي وضعها في المرمى من مسافة قريبة.

وقدم أديمولا لوكمان لاعب أتلانتا لمحة رائعة بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، بعدما راوغ جيوفاني دي لورنسو قبل أن يتوغل لمنطقة الجزاء ويطلق تسديدة منخفضة وهو محاط بثلاثة مدافعين من نابولي ليدرك التعادل.

وواصل أتلانتا الضغط لكن هدف لوكاكو انتزع الفوز لنابولي قبل استضافة يوفنتوس.

(رويترز)