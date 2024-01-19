رأس أيمن حسين تقود العراق لدور الـ16 في أمم آسيا بفوز تاريخي على اليابان

الدوحة: صعد منتخب العراق لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على منتخب اليابان، اليوم الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويدين منتخب العراق، الفائز باللقب عام 2007، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أيمن حسين، الذي أحرز هدفي الفريق الملقب بـ(أسود الرافدين) بضربتي رأس رائعتين في الدقيقتين الخامسة والرابعة من المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وفي المقابل، أحرز واتارا إيندو هدف منتخب اليابان الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وهذا هو الانتصار الأول للعراق في تاريخ لقاءاته بأمم آسيا مع اليابان في اللقاء الثالث الذي يجري بينهما في البطولة، بعدما سبق لمنتخب (الساموراي)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على كأس المسابقة، التي توج بها أربعة مرات، الفوز في مباراتيهما السابقتين بالبطولة في نسختي 2000 و2015 .

وارتفع رصيد منتخب العراق، الذي تغلب 3 / 1 على إندونيسيا في الجولة الأولى، إلى 6 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، الذي فاز 4 / 2 على فيتنام في مستهل لقاءاته بالمجموعة.

ويلتقي منتخب فيتنام مع نظيره الإندونيسي في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، حيث يتطلع كل منهما لحصد أول 3 نقاط في مسيرته بالمسابقة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة المقامة حاليا في قطر، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، وهو ما يجعل تأهل منتخب العراق، الذي حقق فوزه الأول على اليابان بمختلف المسابقات منذ 42 عاما، للدور المقبل للمسابقة القارية يبدو منطقيا، في ظل عدم قدرة أي منتخب حاصل على المركز الثالث في المجموعات الأخرى الوصول إلى رصيد 6 نقاط.

ويرجع آخر انتصار للعراق على اليابان في مختلف المسابقات إلى عام 1982، عندما تغلب عليه 1 / صفر في دورة الألعاب الآسيوية، ليعجز بعدها عن تحقيق أي فوز في المباريات التسع الأخيرة بينهما، التي شهدت 7 انتصارات لليابان مقابل تعادلين.

وبدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب منتخب العراق، وسدد علي جاسم قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، لكن زيون سوزوكي، حارس مرمى اليابان، تصدى للكرة بصعوبة بالغة.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى افتتح أيمن حسين التسجيل للمنتخب العراقي، ليترجم سريعا السيطرة المبكرة لمنتخب (أسود الرافدين) على مجريات اللقاء.

وتابع أيمن حسين تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي جاسم، أبعدها سوزوكي بقبضة يده، لتتهيأ الكرة أمامه ويسدد ضربة رأس، ليضعها في الشباك الخالية

واكتسب منتخب العراق مزيدا من الثقة عقب هدف التقدم، وسدد يوسف أمين من خارج المنطقة في الدقيقة 11، ذهبت إلى ركلة مرمى، لكن منتخب اليابان نظم صفوفه بمرور الوقت، وسدد لاعبه هيروكي إيتو من على حدود المنطقة في الدقيقة 14، لكن الكرة مرت لخارج الملعب.

وأسرع منتخب اليابان من إيقاعه، وتلقى إيتو تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، مرت من الجميع، ليسدد من على يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت ضعيفة في أحضان جلال حسن، حارس مرمى العراق.

وتسلم واتارا إيندو تمريرة عرضية بالرأس من داخل المنطقة بواسطة هيديماسا موريتا، في الدقيقة 22، لكنه سدد كرة غير منضبطة، مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد المنتخب العراقي بتسديدة بعيدة المدى من علي العماري في الدقيقة 30، ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، فيما سدد تاكوما أسانو من داخل المنطقة في الدقيقة 33، لم تسفر عن أي خطورة.

وشدد المنتخب الياباني هجماته، وتعددت ركلاته الركنية، لكنها لم تسفر عن شيء، قبل أن يفاجئ أيمن حسين الجميع بتسجيل الهدف الثاني للعراق في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وتابع حسين تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر بواسطة أحمد يحيى، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يمين سوزوكي وتعانق الشباك، لينتهي الشوط بتقدم العراق 2 / صفر على اليابان.

وحاول منتخب اليابان تقليص الفارق مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد هيروكي إيتو في الدقيقة 50 من متابعة لتمريرة من تاكيفوسا كوبو، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وطالب لاعبو العراق بركلة جزاء بعد سقوط يوسف أمين داخل منطقة جزاء اليابان في الدقيقة 53، لكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الياباني، إثر سقوط تاكوما أسانو داخل المنطقة في كرة مشتركة مع سولاقا لاعب المنتخب العراقي، لكن سرعان ما تراجع عن قراره بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وحصل المنتخب الياباني على ركلة حرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 64 نفذها ريتسو دوان، لكنه وضع الكرة فوق العارضة.

ورد منتخب العراق بهجمة سريعة في الدقيقة 67 انتهت بتمريرة أمامية إلى مهند علي، الذي هيأ الكرة لنفسه، قبل أن يسدد كرة زاحفة من داخل المنطقة، مرت بجوار القائم الأيمن.

وعاد دوان لتهديد مرمى العراق مجددا في الدقيقة 81، حيث تابع عرضية من جهة اليسار، ليسدد ضربة رأس مرت بمحاذاة القائم الأيمن، فيما سدد دايزن مايدا ضربة رأس في الدقيقة التالية من متابعة لعرضية من الناحية اليسرى بواسطة تاكومي مينامينو، غير أن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى.

وكثف منتخب اليابان هجماته في ظل تراجع اللياقة البدنية للاعبي العراق، ليشعل واتارا إيندو اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل هدفا لمنتخب (الساموراي) في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بضربة رأس متقنة، من متابعة لركنية من الجهة اليسرى نفذها ريو هاتاتي.

وحاول منتخب اليابان خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بانتصار تاريخي للعراق.

(د ب أ)



