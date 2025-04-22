رؤساء الجامعات الأمريكية يوحدون صفوفهم لمواجهة سياسات ترامب

نيويورك: اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحّدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.

وانتقد البيان الذي وقّعه رؤساء مؤسسات مثل برينستون وبراون وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية ما قال إنها “تجاوزات حكومية غير مسبوقة وتدخل سياسي يهدد حاليا التعليم العالي الأمريكي”.

وجاء في البيان “نحن منفتحون على الإصلاح البناء ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة… ومع ذلك يتعيّن علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا”.

ولم يردّ البيت الأبيض على طلب للتعليق على البيان.

وردًّا على سؤال اليوم الثلاثاء حول الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد أمس، متهمة إدارة ترامب بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، صرحت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين بأن الحكومة ستردّ في المحكمة.

وأضافت “الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالا اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي”.

ويُعدّ البيان المشترك الصادر اليوم الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة في ظل سعي إدارة ترامب إلى الاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وماركسية و”يسارية متطرفة”.

ورفضت جامعة هارفارد في 14 أبريل/ نيسان العديد من مطالب الإدارة التي تسعى إلى الإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية في الجامعة.

وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة، معظمها منح بحثية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب يريد التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تدعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية. ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات في أنحاء البلاد بأنها معادية للولايات المتحدة ومعادية للسامية.

وهددت الإدارة أيضا بتجريد هارفارد من الإعفاء الضريبي وإلغاء قدرتها على تسجيل الطلاب الأجانب.

ورفعت جامعة هارفارد أمس الإثنين دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية في بوسطن، قائلة إن إيقاف الحكومة للمنح أو إلغاءها في محاولة “للإكراه والسيطرة” على أقدم جامعة في البلاد غير قانوني، ويمثل هجوما غير دستوري على الحق في حرية التعبير.

وقالت إدارة ترامب إن طريقة تعامل رؤساء جامعتي هارفارد وكولومبيا وغيرهما مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يُعدّ انتهاكا للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية، والتي تحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي للمستفيدين من التمويل الاتحادي.

بدورها، اتهمت جامعة هارفارد في الدعوى إدارة ترامب بانتهاك المادة السادسة، التي تلزم الحكومة بالسعي أولا إلى الامتثال الطوعي، وتنصّ على أنه لا يمكنها وقف التمويل الاتحادي إلا بعد تحقيق طويل وجلسات استماع وإشعار للكونغرس، وهو ما لم يحدث مع هارفارد.

وهددت إدارة ترامب أيضا بوقف تمويل الجامعات لقضايا أخرى مثل حقوق المتحولين جنسيا وبرامج التنوع والمساواة والشمول، واعتقلت طلابا أجانب مؤيدين للفلسطينيين وسعت إلى ترحيلهم. وحذرت عدة جامعات الطلاب الأجانب من السفر تحسبا لصعوبة عودتهم إلى البلاد.

وفقا لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون ستة في المئة من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في البلاد.

(رويترز)