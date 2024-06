رؤساء المجموعات البرلمانية في الجزائر يبلغون سفيرة واشنطن أن “حماس وفصائل المقاومة ليسوا إرهابيين”

الجزائر- “القدس العربي”:

التقى رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة لكبرى الأحزاب في الجزائر السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين التي أبلغوها احتجاجهم على موقف بلادها المشارك في العدوان على غزة وبينوا لها أن “حماس وفصائل المقاومة ليسوا إرهابيين”.

وقال أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الذي شارك في اللقاء إن رؤساء الكتل في مقابلتهم مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، كان صوتهم موحد في القول إن “حماس وفصائل المقاومة ليسوا إرهابيين”، وأن “الفلسطينيين لهم كامل الحق في المقاومة والتحرير بل هو واجبهم كما كان الشأن للجزائريين خلال الاستعمار الفرنسي”.

وأبرز صادوق في تدوينة له أنه تم إبلاغ السفيرة الأمريكية أن إدارة بلادها منحازة بشكل مباشر للكيان، بل انها مشاركة في العدوان على الأشقاء في غزة وفلسطين. وذكروا أنه “لو أرادت الادارة الامريكية أن يتوقف العدوان وتفتح المعابر وتدخل المساعدات لاستعملت نفوذها على الكيان وأجبرته على ذلك”.

وأكد أن “تلك كانت أهم الرسائل التي كانت خلال لقائنا اليوم مع السفيرة الأمريكية التي قال إنها “حاولت توضيح موقف بلادها ووعدت بنقل المذكرة التي سلمناها لها الى قيادة بلدها”.

من جانبها، اعترفت السفيرة الأمريكية في تغريدة لها على موقع إكس، بأن المحادثات كانت معقدة مع البرلمانيين الجزائريين. وقالت: “أجريت اليوم مع أعضاء البرلمان الجزائري محادثة بناءة بشأن الوضع في غزة. ناقشنا المجالات التي تلتقي فيها وجهات نظرنا وكذلك وجهات نظرنا المختلفة. تعتبر المحادثات المعقدة، التي تتم بحسن نية، ذات أهمية قصوى”

Today Algerian MPs and I had a constructive conversation regarding the situation in Gaza. We discussed areas where our viewpoints converge as well as our different perspectives. Complex conversations, conducted in good faith, are of the utmost importance. 🇺🇸 🤝🇩🇿 pic.twitter.com/Bvccn1mPsl

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) November 21, 2023