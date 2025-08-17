رؤساء جامعات إسرائيلية: على حكومة نتنياهو إتمام صفقة لتبادل الأسرى

طالبت الجامعات الإسرائيلية، الأحد، بإتمام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لا يصغي” لمناشداتها.

جاء ذلك في بيان باسم الجامعات الإسرائيلية، نقله مراسل إذاعة الجيش أودي هاتسوريف، على صفحته بمنصة شركة “إكس” الأمريكية.

وتأتي هذه المطالبات عقب مشاركة بعض رؤساء الجامعات في فعاليات إضراب دعت إليه عائلات الأسرى وقتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في البيان: “رئيس الوزراء لا يصغي، وعلى الحكومة إنهاء الحرب”.

وتحدث البيان عن “عناصر (إسرائيلية) تُغذي خطاب العنف، بما في ذلك داخل الحكومة أيضا، وتستهدف عائلات المخطوفين وتحوّلهم إلى أهداف”.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أن تُوجه هذه العناصر سمومها السامة نحو الجامعات أيضا”.

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت الشرطة 38 متظاهرا في مناطق متفرقة من أنحاء إسرائيل خلال مشاركتهم بفعاليات الإضراب.

(الأناضول)