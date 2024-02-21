سياسة | دولي

رؤساء فنزويلا وبوليفيا وكوبا وكولومبيا يؤيدون الرئيس البرازيلي ويتهمون إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة للفلسطينيين

21 - فبراير - 2024

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

حسين مجدوبي
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لندن- “القدس العربي”:

بدأت دول أمريكا اللاتينية تصطف وراء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مواجهته مع إسرائيل وتؤيده في مواقفه التي يصف فيها ما يجري في قطاع غزة بإبادة على الطريقة النازية، رغم أن واشنطن تتدخل لصالح الكيان الصهيوني.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا قد وصف الأحد الماضي من أديس أبابا حيث كان يحضر قمة الاتحاد الإفريقي، الهجمات العسكرية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية على شاكلة المحرقة التي ارتكبها النازيون في حق اليهود”.

وترتب عن هذه التصريحات تفاقم الأزمة بين البرازيل وإسرائيل، وصل الأمر بالأخيرة الى إعلان الرئيس لولا “شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل”، بينما أقدمت برازيليا على سحب سفيرها من تل أبيب للتشاور.

ونظرا لوزن البرازيل الدبلوماسي في أمريكا اللاتينية، ونظرا للتعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية، بادر عدد من رؤساء دول المنطقة إلى تأييد الرئيس لولا دا سيلفا.

في هذا الصدد، وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الفنزويلي، قال الرئيس نيكولاس مادورو “نؤيد تصريحات الرئيس البرازيلي، وأن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية هو نفس ما ارتكبه هتلر ضد الشعب اليهودي من اضطهاد وإبادة والإجهاز عليم وقتلهم وارتكاب جرائم بشعة ضدهم”.

واعتبر مادورو أن الإنسانية ستنصف الفلسطينيين عاجلا أم آجلا. وفي انتقاد أقوى، أوضح الرئيس الفنزويلي أن “الجيش الإجرامي الإسرائيلي يتمتع اليوم بنفس التشجيع ونفس التمويل ونفس الدعم الذي كان يحظى به هتلر في عهده”.

ومن جانبه، نقلت الصحافة الكولومبية كيف يقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى جانب نظيره البرازيلي في الأزمة ضد إسرائيل. وقال بيترو الثلاثاء “تشهد غزة حرب إبادة، يتم في تصرف جبان  قتل آلاف الأطفال والشيوخ المدنيين. الرئيس لولا قال فقط الحقيقة، وإما أن ندافع عن الحقيقة أو أن الهمجية ستقتلنا”. وأضاف “ولهذا، أعلن دعمي المطلق للرئيس لولا”.

وكان الرئيس الكولومبي أول رئيس في أمريكا اللاتينية ومن القلائل في العالم الذين نددوا خلال نوفمبر الماضي بأن ما يحدث في قطاع غزة هو أعمال نازية وحرب إبادة”.

ومن جانبه، أعلن رئيس بوليفيا لويس آرسي تضامنه المطلق مع الرئيس البرازيلي في مواجهته مع إسرائيل، وجاء في تغريدة له في شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء في موقع الرئاسة “نحن دولة بوليفيا نعرب عن تضامننا المطلق ودعمنا للشقيق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي اعتبرته إسرائيل “شخصا غير مرغوب فيه” لأنه قال الحقيقة حول الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

وتابع الرئيس البوليفي “التاريخ لن يتسامح مع الذين يتفرجون على هذه الوحشية”.

وكان الرئيس آرسي قد أعلن يوم 31 أكتوبر الماضي قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها في فلسطين.

كما انضم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى دعم الرئيس البرازيلي، وكتبت في شبكة إكس أن “لولا يقف إلى جانب الحق التاريخي”. واتهم إسرائيل بأنها ترتكب جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين.

وتعتبر منطقة أمريكا اللاتينية من المناطق التي تعرب عن دعم كبير للقضية الفلسطينية، واتخذ غالبية رؤسائها مواقف مؤيدة للفلسطينيين، ولم يترددوا في المقارنة بين إسرائيل والنازية. كما أيدت غالبية دول المنطقة الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، متهمة الكيان بارتكاب جرائم حرب.

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  1. يقول م/ب اولاد براهيم:
    فبراير 21, 2024 الساعة 3:17 م

    اصطفاف مع غزة خازج الجامعة العبرية ومنظمة المؤتمر الاردوغانية العالم الحر بدأت تظهر معالمه تقوده جنوب افريقيا والبرازيل وامريكا الاتينية – وافريقيا في الدول المطبعة والمهرولة والمستقوية .ز

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  2. يقول م/ب اولاد براهيم:
    فبراير 21, 2024 الساعة 3:19 م

    الشئ الذي لم يقم به الاعراب

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  3. يقول حنظلة 🇵🇸:
    فبراير 21, 2024 الساعة 3:25 م

    تحية لنشمى أمريكا اللاتينيه ✌🇵🇸✌

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  4. يقول سالم:
    فبراير 21, 2024 الساعة 3:44 م

    مواقفهم افضل من معظم حكام الدول العربية.

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  5. يقول محمد حسن وهدان. نيويورك:
    فبراير 21, 2024 الساعة 4:07 م

    لسان (الضاد) تغير مساره وارتبكت بوصلته، واصبحنا نعشق الحروف الأفريقية واللاتينية التي تنطق باللغة الإسبانية.
    اريوس اميجو.
    ارفع قبعتي احتراما لاحرار العالم.

    رد
  6. يقول محمد حسن وهدان. نيويورك:
    فبراير 21, 2024 الساعة 4:24 م

    لسان (الضاد) تغير مساره وارتبكت بوصلته، واصبحنا نعشق الحروف الأفريقية واللاتينية التي تنطق باللغة الإسبانية.
    اريوس اميجو..اوبريغادو حضرة الرئيس البرازيلي
    ارفع قبعتي احتراما لاحرار العالم.

    رد
  7. يقول نصير سعدون:
    فبراير 21, 2024 الساعة 5:47 م

    لماذا لا يتوقف حكام العرب عن اعلان خياناتهم بالتخاذل عن دعم كل من يدعم فلسطين

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  8. يقول أيمن:
    فبراير 22, 2024 الساعة 8:15 ص

    في الوقت الذي يخون وزير خارجية أكبر دولة عربية المقاومة و يعزز ذرائع العدو على هوى أبوظبي يخرج سيلفا ليلقن هؤلاء دروسا في النخوة

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  9. يقول Hechmi:
    فبراير 22, 2024 الساعة 10:19 ص

    تحية اجلال وتقدير للرئيس البرازيلي وكل دول امريكا اللاتينية المناصرة للقضية الفلسطينية ولا عزاء للمطبعين وعلى راسهم دويلة الامارات العميلة للكيان الصهيوني

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  10. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2024 الساعة 2:35 م

    ترى كيف سيكون رد فعل حكام عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀

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