رئاسة فلسطين تدعو واشنطن لوقف عدوان إسرائيل على الضفة

رام الله: دعت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ شهر على الضفة الغربية المحتلة، وحذرت من “تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه”.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلّف عدوان الجيش الإسرائيلي على شمال الضفة 56 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح آلاف آخرين، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

وندد متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، بـ”مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة في محافظة جنين ومخيمها ومحافظة طولكرم ومخيميها”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى”.

قوات الاحتلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل وتهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى

وأدان وجود “صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالا لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة”.

ومنذ شنها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

ومنذ بدء الإبادة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ودعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم تشجيعه (الاحتلال) على التمادي في عدوانه الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع”.

وشدد على أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات، سواء بالتهجير أو الوطن البديل. وتهديد شعبنا لن يكون مفيدا لأحد، بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا أو في المنطقة”.

(الأناضول)