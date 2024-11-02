رئاسيات أمريكا والصوت اليهودي: أبعد من أطرش في الزفّة!

لا تستنكف هذه السطور عن استعادة حكاية أمريكية، تسرد بامتياز علاقات التأثير بين مجموعات الضغط اليهودية ومختلف المراتب على هرم القرار الأعلى في الولايات المتحدة؛ خاصة في مواسم الانتخابات. ولا يُنقص من مغزى الواقعة أنها تعود إلى مطلع القرن الـ20، ولا يلوح أنّ الزمن عفا عليها من حيث جوهر التأثير والتأثر.
ففي سنة 1901 انتُخب الجمهوري ثيودور روزفلت رئيساً للولايات المتحدة، على خلفية شعار كبير جذاب يقول بمحاربة مجموعات الضغط أيّاً كانت طبيعة نشاطاتها؛ اقتصادية كانت أم سياسية، إثنية أم دينية. وحين أعلن روزفلت تعيين اليهودي أوسكار شتراوس وزيراً للتجارة والعمل، سارع الصيرفي جيكوب شيف (عميد يهود أمريكا آنذاك) إلى إقامة مأدبة عامرة احتفالاً بالمناسبة، كان روزفلت ضيف الشرف فيها. ولقد ألقى الأخير كلمة احتوت فقرة تقول: «لم أعيّن شتراوس لأنه يهودي. ولسوف أحتقر نفسي لو وضعت بعين الاعتبار مسائل العرق أو الدين عند اختيار رجل لمنصب رفيع. الجدارة، والجدارة وحدها أمْلَت هذا التعيين».
وحين توجّب أن يلقي شيف كلمته، لم يتنبه أحد إلى ضرورة إعلامه (وهو الأطرش!) بما قاله الرئيس لتوّه، فبدأ هكذا: «لقد استدعاني السيد الرئيس قبل تشكيل حكومته، وأعلمني برغبته في تعيين يهودي في الحكومة، وطلب منّي أن أسمّي الرجل الذي يُجمع اليهود على اختياره. ولقد أعطيته اسم أوسكار، فعيّنه، ولم يخيّب الرئيس آمالنا»! وتقول بقية الحكاية إنّ الحضور صفّقوا بعصبية وارتباك، وأمّا الرئيس الـ 26 للولايات المتحدة فقد امتقع وجهه، ولم يملك سوى الحملقة في الفراغ.
وقد يحقّ للبعض التساؤل عن منابع هذا التأثير العارم، الهائل والحاسم في أمثلة غير قليلة، رغم أنّ أدقّ الإحصائيات وأحدثها لا تشير إلى نسبة لليهود تتجاوز 2,4% من عدد سكان الولايات المتحدة، بمعدّل فعلي يقارب 5,8 مليون من أصل 337 مليون نسمة. وأمّا أعداد حَمَلة الجنسية المزدوجة، الأمريكية والإسرائيلية، فلا تتجاوز 190,000 حسب تعداد شبه رسمي يعود إلى سنة 2020؛ رغم أنّ البعض يفترض، بحقّ، أنّ العدد قد يكون أكبر.
غير أنّ الصوت اليهودي، واليهودي/ الإسرائيلي خاصة، أبعد ما يكون عن حال الأطرش في الزفّة، كما تسير الاستعارة الشهيرة؛ أو هو، في مقام المقارنة التاريخية، لم يعد يعاني من غفلة شيف أمام روزفلت أوائل القرن المنصرم؛ والدليل الراهن، قبل أيام تسبق موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ماثل في خطاب المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب أمام الاجتماع السنوي للقمة الوطنية التي يعقدها «المجلس الإسرائيلي ـ الأمريكي»: إذا خسرتُ هذه الانتخابات، قال ترامب، فإنّ الصوت اليهودي سوف يكون مسؤولاً جزئياً عن هذه الخسارة.
وصحيح، بالطبع، أنّ ترامب كان يتعمد التهويل جرياً على عادته، وأنّ احتمال خسارته الانتخابات يعود إلى عوامل أخرى أكثر تعقيداً حتى بالمعنى التجزيئي الذي أشار إليه؛ إلا أنّ الصحيح المقابل، والأصحّ ربما، هو أنّ الصوت اليهودي في هذه الانتخابات لن ينفصل البتة عن عنصرين طاغيين: أنّ حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزّة جاثمة في قلب صناديق الاقتراع، وأنّ هذه هي الرئاسيات الأكثر تقارباً بين المرشحَيْن منذ 60 سنة على الأقلّ.
وفي الخضوع لهذَين العنصرين يستوي ترامب مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بل تجوز إضافة عامل تكميلي ليس أقلّ حسماً لجهة تشتت الصوت اليهودي بعيداً عن الانحياز التقليدي لصالح الحزب الديمقراطي؛ أملاً في عودة ترامب: الآمر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ومانح السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وصانع اتفاقيات أبراهام التطبيعية…
أبعد من أطرش، إذن، وأقرب إلى صوت صارخ في برّية جرائم الحرب الإسرائيلية، برعاية أمريكية.
وزارات المالية (الخزانة) والاقتصاد وفي معظم الاحيان الرؤساء الجدد يتعهدون كثمن للدعم المالي والسياسي وزارة الخارجية للأقلية اليهودية!
2,4% من سكان امريكا يهود، لكن 50% من شركات الإنتاج و السينما في هوليوود من اليهود، 50% من أغنياء امريكا يهود، أما التجارة المال و الأعمال، البنوك و شركات الاستثمار الاستشارة السياسية و القانونية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية هم من اليهود، البنوك العالمية، الإعلام…معظمها مسيرة من طرق يهود موالون لاسرائيل. ولا مشكلة لدينا بتاتا مع اليهود بل مع الصهاينة ايضاً من المسيحيين الإنجليكيين الموالون لاسرائيل….
إيلون ماسك داعم كبير لترامب القوي هو أغنى رجل في أمريكا والعالم، بكلام أخر هي الرأسمالية الفاحشة وليس اليهود وهي عالمية أيضاً وليست في أمريكا فقط، وترامب يمثلها بكل وضوح.
الغالبية الساحقة من اليهود في آمريكا هم من الليبراليين المثقفين المنفتحين الذين يذكرون جيدًا تاريخ اضطهاد اليهود من قبل اليمينيين الفاشيين المحافظين في أجزاء متعددة من العالم (روسيا القصرية، أروبا ، و حتى آمريكا ذاتها)، هم ليسوا صهاينة بالمعنى التقليدي، بل يعتقدون بحق الجميع – بما في ذلك العرب و اليهود – بالعيش في حرية و سلام. و مع ذلك يوجد تحالف قوي داخل آمريكا بين مجموعة من اليهود الصهاينة الذين لهم نفوذ إقتصادي و إعلامي كبير و بين المسيحيين المحافظين الصهاينة الذين لهم نفوذ مماثل أيضًا، و هذا “التزاوج الصهيوني” هو الذي أنجب منظمات متنفذة و فاعلة في دعم إسرائيل مثل أيباك.
يرافقه تزواج صهيوني عربي إسلامي!
شكراً أخي صبحي حديدي. صحيح تماماً لكن علينا أن نصرخ ولانتوقف عن الصراخ حتى لو كان صراخ في برية أو صحراء أو مهما كان الأمل ضعيفاً فالأمل بالله لاينقطع.
حكاية روزفيلت تغني عن ألف تحليل و تحليل.
شكرا سيد صبحي حديدي، أوجزت و وفيت
اليهود استعمروا امريكا و سيطروا سيطرة كاملة على كافة مفاصل الحياة فيها ، و لن تسترد امريكا حريتها الا بثورة كاملة يقودها طلاب الجامعات المثقفين ضد الاستعمار الصهيوني لبلادهم
كثيرون من المثقفين والطلاب هم أيضاً من اليهود لكن يعارصون الصهيونية. الرأسمالية الجشعة وهنا بين القصيد، إذاً المسألة هي أبعد مما تقوله! أو ليس اليهود بل الرأسماية الجسعة واللوبيات كشركات السلاح وغيرها والصهيونبة بما فيها المسيحية والأيباك!
منذ بضعة أسابيع نشرت “الواشنطن بوست” صورة وخبر عن مهرجان انتخابي لترمب في ولايتنا فرجينيا ، استضافته ناشطة ومتنفذة مؤيدة لاسراءيل، ويظهر ترمب ك”عريس اطرش في الزفة” أمام صف من الإعلام الأمريكية والاسراءيلية
انذاك كان ترمب يجرب صور ل”كامالا هاريس” منفرة للرأي العام، جرب “شيوعية” و”ليست سوداء” و”ليست أمريكية كفاية” واستقر فيما بعد على “ليبرالية كاليفورنيا الفاقعة/المتطرفة”
نقاط ضعف هاريس: لا ترى فيها قاعدة الحزب الديمقراطي العريقة روزفلت أو كينيدي أو قريب من ذلك “ترمب يقارن نفسه بنجاح بريغن ولينكولن” ؛ وهي حقا “عريس الغفلة” ففي بدايات طرح تنحي بايدن عن الترشح لم تكن من الـ10 الاوائل كبديل، وأخيرا – ما يعنينا اكثر كعرب – في ردها على سؤال في برنامج موثر، لم تأتي بأمر واحد كانت ستتعامل معه بشكل مختلف عن بايدين
بايدن يطرح نفسه كعراب ووسيط ل”وقف إطلاق النار” مع حق لاسراءيل بخرقة، ويواصل دعم اسراءيل كالام التي تطلب من ابنها توضيب حجرته، لتأتي وتوضبها له كل يوم