رئاسيات الجزائر.. تبون مرشح بقوة لخلافة نفسه والرهان هو على نسبة المشاركة

الجزائر – “القدس العربي”:

سيكون أكثر من 24 مليون جزائري مدعوين يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر إلى مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية من أجل الاختيار بين ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون والإسلامي عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش ذي التوجه اليساري.

وتعد هذه الانتخابات السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد سنة 1989، حيث نظمت انتخابات رئاسية سنوات 1995 و1999 و2004 و2009 و2014 و2019 بنظام المنافسة المفتوحة التي تتضمن عدة مرشحين، بعدما كانت العملية الانتخابية في فترة الحزب الواحد تقتصر على تجديد الثقة في شخص الرئيس.

أكثر من 24 مليون هو عدد الناخببين في هذه الرئاسيات التي تعد السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد سنة 1989

ويخوض الرئيس الحالي عبد المجيد تبون السباق الانتخابي في ثوب المرشح للفوز، حيث يحظى بدعم واسع من الأحزاب السياسية الكبيرة ومنظمات المجتمع المدني، كما يظهر في ثوب مرشح السلطة الذي يحظى بدعم مؤسسات قوية في البلاد وعلى رأسها الجيش الذي سبق لقيادته ممثلة في رئاسة الأركان أن أبدت دعمها للاستمرارية.

وتقلب الرئيس عبد المجيد تبون في المسؤوليات منذ أكثر من 50 سنة تاريخ بداية وظائفه في الدولة بعد تخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1969، حيث عمل لسنوات طويلة كوال (محافظ) ثم وزير ووصل إلى منصب الوزير الأول سنة 2017 وهو الموقع الذي مكث فيه ثلاثة أشهر فقط قبل أن تتم الإطاحة به من قبل النافذين في فترة الرئيس بوتفليقة آنذاك.

وعاد تبون في فترة الحراك الشعبي كمرشح لرئاسيات 2019 التي تم تنظيمها وسط رفض لمتظاهري الحراك الشعبي، وحصل على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات من الدور الأول متقدما على عبد القادر بن قرينة الذي تحول إلى مساند له في هذه الانتخابات وعلي بن فليس الذي اعتزل منذ ذلك الوقت العمل السياسي.

واليوم يطرح تبون (79 سنة) نفسه من جديد على الجزائريين طلبا لعهدة رئاسية ثانية، بعد ولاية أولى، يرى أنصاره، أنها كانت مليئة بالمطبات خاصة فترة كورونا التي اختصرت نوعا ما عهدته إلى جانب مسار الإصلاح السياسي الذي أخذ وقتا مع تعديل الدستور وتغيير القوانين الأساسية المتعلقة بالانتخابات والاستثمار وغيرها.

وفي حملته الانتخابية التي اكتفى فيها بأربع تجمعات كبرى وقادها تحت شعار “من أجل جزائر منتصرة”، وعد الرئيس المترشح باستحداث 450 ألف منصب شغل جديد وإنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ، إلى جانب رفع الأجور والعلاوات والمنحة الجامعية، بالإضافة إلى تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن. كما تعهد أيضا بخلق 20 ألف مشروع استثماري تشمل عديد المجالات مع تقديم “التسهيلات اللازمة من عقار وقروض بنكية لتمكين بلادنا من التقدم والازدهار وخلق مناصب عمل جديدة”.

كما التزم بمراجعة التقسيم الإداري واستحداث ولايات جديدة، لاسيما وأن الجزائر –حسبه– “لديها ولايات بمساحة دول أجنبية”. وتعهد كذلك بمراجعة قانون البلدية لوضع “الإمكانيات أمام الشباب المنتخبين” وإعادة النظر في قوانين أخرى بهدف “تسيير البلاد وفق نظرة استشرافية تحسبا لارتفاع عدد السكان مستقبلا ومن أجل تفادي مختلف الأزمات وتسيير شؤوننا بسلاسة”.

وأكد في الشق المتعلق بالسياسة الخارجية مواصلة “مواصلة دعم القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه، وفقا للشرعية الدولية”. وأشار إلى التزامه بمواصلة الدفاع عن دولة فلسطين حتى تصبح كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، يدخل عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم الرئاسيات بشعار “فرصة”، بعد حملة انتخابية كان فيها الأكثر حضورا في الميدان بزياته نحو 40 ولاية. ويعد حساني شريف من قيادات الجيل الثاني في حركة مجتمع السلم التي أسسها محفوظ نحناح، وهو ثاني مرشح للرئاسيات في تاريخ هذه الحركة ذات التوجه الإسلامي القريب من فكر الإخوان المسلمين، بعد زعيمها المؤسس سنة 1995.

وفي برنامجه، يتحدث حساني شريف عن إصلاح النظام السياسي وتحقيق الشراكة السياسية الوطنية الواسعة القائمة، وتصحيح النموذج الاقتصادي والتنموي الحالي وصياغة نموذج اقتصادي صاعد. وأكد أن أهدافه تمكن في “صيانة كرامة وحرية المواطن وتثمين الثروة البشرية الوطنية وحماية الجبهة الاجتماعية وتصحيح اختلالات التنمية ودعم وتعزيز محورية الجزائر في المحيط الإقليمي والدولي وحمايتها من التهديدات، والثبات في دعم القضية الفلسطينية”.

أما التعهدات التي قدمها، فتدور في خمسة محاور أساسية، هي “حفظ الوطن وتقوية مؤسساته وحماية سيادته من خلال إصلاح نظام الحكم وتعزيز الإصلاح الدستوري والتشريعي والمؤسساتي وتثبيت قواعد الحكم الراشد واعتماد الإدارة الإلكترونية”. والمحور الثاني، وفق حساني شريف، هو “خدمة المواطن صيانة حقوقه، وصون كرامته، وتحقيق رضاه وضمان حريته وحماية حقوقه وترقية صحته وحماية قدرته الشرائية وتوفير سكنه وضمان توظيفه”. والثالث، هو “تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد متنوع ومستدام يحقق الرفاه بمعايير نمو مرتفعة وبيئة أعمال جاذبة واستثمار داعم للتنمية”. أما الرابع والخامس، يقومان على “تعزيز عناصر التنمية الاجتماعية أسرة مستقرة ومجتمع متماسك، والارتكاز على التنمية الثقافية لتطوير المعارف والعلوم، ترسيخ الانتماء، وتحفيز والإبداع والابتكار وتشجيع البحث وحماية الذاكرة الوطنية وتهذيب المحتوى”.

ويعتقد حساني شرف أن “هذه الرئاسيات تمثل فرصة لمواصلة النضال من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي وتكريس التعددية وإرساء سنة التدافع بين البرامج والأفكار والرؤى ضمن التدافع السلمي الهادئ الذي يحسن البيئة الانتخابية ويضمن شروط المنافسة ويوفر النزاهة ويحقق الشراكة السياسية في ظل مبدأ الجزائر يبنيها الجميع”.

أما يوسف أوشيش الذي يقود حظوظ جبهة القوى الاشتراكية، فيعتبر أصغر مترشح للانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر (41 سنة)، وهو يمثل حزبا عريقا من ناحية النضال الديمقراطي ومعارضة نظام الحكم، يعود تأسيسه إلى سنة 1963 على يد الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد.

ويسوق أوشيش في برنامجه لجملة من الإصلاحات أبرزها “الالتزام بتبني نظام شبه رئاسي ذي توجه برلماني من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات ولأجل إيقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى كما هو الحال حاليا”، متعهدا بمنح صلاحيات أكبر للبرلمان وإجراء انتخابات عامة خلال السداسي الأول لسنة 2024. وذكر أن أول إجراء سيتخذه هو “إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة المؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.

سيكون منتظرا بقوة، مدى تجاوب الجزائريين مع دعوات المشاركة في هذه الانتخابات التي ركز عليها المرشحون في معظم خطاباتهم

وفي الشق الاجتماعي، قدم المترشح تعهدات سخية أبرزها “إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار وإلغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 50 ألف دينار، وتسقيف أسعار المواد الغذائية”. ويبلغ حاليا الأجر الأدنى المضمون في الجزائر 20 ألف دينار وهو ما يعادل نحو 150 دولار. كما أكد التزامه بإنشاء “مدخول أدنى للجميع يساوي 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، واعادة تقييم المنح العائلية إلى 3 آلاف دينار لكل طفل مع تفعيل الحق في التقاعد المسبق بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من توليه كرسي الرئاسة”. وأكد أن فلسفة اقتراحاته، تقوم على إعادة “تأهيل الطبقات الوسطى التي هي بصدد الزوال حيث الغني يزيد غنى والفقير يزداد فقرا.”

وسيكون منتظرا بقوة، مدى تجاوب الجزائريين مع دعوات المشاركة في هذه الانتخابات التي ركز عليها المرشحون في معظم خطاباتهم، بدعوى تقوية الدولة ومنح شرعية واسعة للرئيس في ظل ما يرونها تهديدات تطال الجزائر من قبل قوى أجنبية فضلا عن الوضع الإقليمي الملتهب الذي يحيط بالجزائر من كل الأطراف وبشكل من الجنوب. وخارج ذلك، حسمت بعض الأحزاب في خياراتها إما بالإعلان عن مقاطعة الانتخابات مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لعدم توفر “شروط تنظيم انتخابات حرة”، وإما بالدعوة للتصويت بالورقة البيضاء مثلما ورد في موقف حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي الذي تقوده زبيدة عسول وجبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها الوجه الإسلامي المعروف عبد الله جاب الله.