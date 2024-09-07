تبون يتجه لحسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر بفوز كاسح من الدور الأول

الجزائر: أكدت عملية فرز الأصوات الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت اليوم السبت، أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، يتجه للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.
وظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها قنوات تلفزيونية محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.
وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة ليلا بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديدها ساعة واحدة، بعدما كان يفترض أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.
وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، 26.45% في الداخل، مقابل 18.31 % بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج
(د ب أ)
إنتخبت على الرئيس الجزائري تبون
.. اللهم احفظ بلادي الجزائر
معروف أن الجزائريون يقبلون على مكاتب التصويت في المساء و هو سلوك انتخابي اعتيادي سيساهم في رفع نسبة التصويت النهائية
الشعب قال كلمته بعد شهر ديسمبر 2019 انه مع تبون .
انتخابات محسومة مسبقا لفائدة تبون من طرف الدولة العميقة والمؤسسة العسكرية والقوى الخارجية .فلا داعي للضحك على الذقون
الانتخابات محسومة من قبل الشعب الجزائري بكل اطيافه . وهل العسكر الجزائري أتى من كوكب المريخ؟. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يحيا سيد الرئيس عبد المجيد تبون