موضوعات اخرى

تبون يتجه لحسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر بفوز كاسح من الدور الأول

7 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
6

الجزائر:  أكدت عملية فرز الأصوات الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت اليوم السبت، أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، يتجه للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.

وظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها قنوات تلفزيونية محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.

وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة ليلا بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديدها ساعة واحدة، بعدما كان يفترض أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.

وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، 26.45% في الداخل، مقابل 18.31 % بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فريد/ ستوكهولم:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 4:32 م

    إنتخبت على الرئيس الجزائري تبون
    .. اللهم احفظ بلادي الجزائر

    رد
  2. يقول هشام:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 4:42 م

    معروف أن الجزائريون يقبلون على مكاتب التصويت في المساء و هو سلوك انتخابي اعتيادي سيساهم في رفع نسبة التصويت النهائية

    رد
  3. يقول عبد الكريم:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 10:16 م

    الشعب قال كلمته بعد شهر ديسمبر 2019 انه مع تبون .

    رد
  4. يقول Zorba:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 11:04 م

    انتخابات محسومة مسبقا لفائدة تبون من طرف الدولة العميقة والمؤسسة العسكرية والقوى الخارجية .فلا داعي للضحك على الذقون

    رد
    1. يقول عبد الكريم:
      سبتمبر 8, 2024 الساعة 11:23 ص

      الانتخابات محسومة من قبل الشعب الجزائري بكل اطيافه . وهل العسكر الجزائري أتى من كوكب المريخ؟. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

  5. يقول عبد القادر صافو:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 12:54 ص

    يحيا سيد الرئيس عبد المجيد تبون

    رد

أخبار ذات صلة

الحكم على 3 مرشحين للرئاسيات الجزائرية بـ10 سنوات سجنا نافذا بـ”تهمة شراء توقيعات”
26 - مايو - 2025
تبون يؤجل استقالة الحكومة في أول أيام عهدته الثانية.. وأحزاب معارضة تتفاعل مع دعوته للحوار الوطني
18 - سبتمبر - 2024
تبون يكلف حكومة العرباوي “المستقيلة” بتصريف الأعمال- (فيديو)
17 - سبتمبر - 2024
تبون يباشر مهامه رئيسا للجزائر بعد أداء اليمين الدستوري ويعد بإطلاق حوار وطني- (فيديو)
17 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية