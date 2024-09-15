رئاسيات تونس: زمّال يبدأ حملته الانتخابية من السجن والزنايدي يحذّر من «الذهاب إلى المجهول»

تونس ـ «القدس العربي»: بدأ المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال حملته الانتخابية من السجن، في وقت اعتبر فيه المرشح “المستبعد” منذر الزنايدي أن هيئة الانتخابات تقود البلاد نحو “المجهول” عبر رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادته للسباق الانتخابي مع المرشحين الآخرين عبد اللطيف المكي وعماد الدائمي.

وفي رسالة توجه بها، السبت، إلى أنصاره، ونشرتها صفحته على موقع فيسبوك، قال زمال: “كان من المفترض أن أنطلق اليوم في حملتي الانتخابية تحت شعار “نقلبوا الصفحة”. لكنكم تعلمون أني منعت ظلماً من أن أكون بين أبناء شعبي ومع فريق حملتي”.

وأضاف: “ربما استطاعوا أن يمنعوا صوتي أن يصل إليكم. ولكن لن يستطيعوا أبداً أن يمنعوا أصوات إرادة التغيير التي انطلقت ولن تتوقف. حملتي أصبحت حملتكم، حملة شعبية تعتمد على كل أبناء الوطن الذين يقولون بصوت واحد “نقلبوا الصفحة”. شاركونا وكونوا جزءاً من التغيير”.

وكان القضاء أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن ضد زمال بهدف استكمال التحقيق معه حول شبهة “تزوير تزكيات”، على خلفية قضايا تقدم بها عدد من التونسيين في مدن عدة.

فيما اعتبر المرشح المستبعد منذر الزنايدي أن هيئة الانتخابات تغامر بإسقاط المسار الانتخابي برمته وقيادة البلاد نحو “المجهول”، في حال واصلت رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، داعياً إلى الاتعاظ من دول سابقة مرت بنفس التجربة.

وقال في فيديو على صفحته في موقع فيسبوك: “عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية قد ينسف كل المسار الانتخابي ويؤدي به للبطلان، ومن دوري تحذير كل الأطراف والمؤسسات الدستورية والسيادية في البلاد أنه لا صلاحية لهذه الهيئة في رفض قرار أعلى سلطة قضائية مؤتمنة على المسار الانتخابي”.

وأضاف: “أريد التنبيه أن مواصلة هذه الهيئة في سلوكها المارق عن القانون، وفي ارتكاب جريمة يمكن أن تصنف على أنها محاولة لتبديل هيئة الدولة، قد يؤدي إلى إسقاط هذا المسار الانتخابي عاجلاً أم آجلاً بفعل الطعون الانتخابية وعدم تطبيق قرارات أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهو ما يفتح – لا سمح الله- باب الذهاب إلى المجهول وفرضية فراغ دستوري أو تنازع سلطات مثلما تعيشه بعض البلدان الشقيقة والصديقة، والتي يجب أن نتعظ من تجربتها”.

وكان رئيس المحكمة الإدارية وجه، الجمعة، برسالة إلى رئيس هيئة الانتخابات، أكد فيها أن الهيئة ملزمة قانوناً بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة، المتعلق بإدراج الزنايدي في قائمة المرشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية.

وجاء في الرسالة: “الهيئة ملزمة بالإسراع في استخلاص الأثر المترتب عن قرار الجلسة العامة بما يمكن من التقيد بالروزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة تلك الروزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمن مبدأ اتصال القضاء والقانون الانتخابي”.

وكانت المحكمة الإدارية دعت الهيئة قبل أيام إلى إعادة المرشح المستبعد عبد اللطيف المكي إلى السباق الانتخابي.

وأكدت، في رسالة للهيئة، أن “منطوق القرار (القاضي بإعادة المكي) واضح المعاني ولا يعتريه أي لبس”، ويقضي بقبول الطعن الذي تقدم به المكي “من حيث استيفاؤه كافة موجباته القانونية”، مؤكدة أن الهيئة “ملزمة قانونياً” بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية عبر إدراج اسم المكي في القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية.

فيما اختار المرشح زهير المغزاوي ولاية الكاف (شمال غرب) لبدء حملته الانتخابية، معتبراً أن هذه المدينة “تختزل مكامن الفن والفلاحة ولكنها تعاني من عقود التهميش، قبل الثورة وبعدها، وبعد 6 تشرين الأول/ أكتوبر (يوم الانتخابات)، تمثل فرصة التمويل من العبث المستمر الذي تعيشه في جميع أنحاء العالم”.

كما دعا في بيانه الانتخابي إلى جعل يوم 6 أكتوبر “لحظة انطلاق لتجاوز زمن الخيبات والانحرافات والشروع في بناء تونس أخرى أفضل على جميع المستويات واجعلوه تاريخاً للعبور نحو دولة المواطنة، دولة الشعب”.

وأضاف، مخاطباً التونسيين: “مارِسوا حقّكم في الاقتراع دفاعاً عن التداول السلمي على السلطة وتَكريساً للسيادة الشعبية. اجعلوا صناديق الاقتراع آليّة لطوفان انتخابي هادر يَقطَع مع الماضي الذي لا سبيل للعودة إليه فالتقدّم لا يتحقّق دون استيعاب لدروس التاريخ وأخطاء الأمس البعيد والقريب”.