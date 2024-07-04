رئاسيات موريتانيا: حزب التجمع يعترف بنتائج الاقتراع وتظاهرات حراك الرفض متواصلة ودعوات لحوار وطني

نواكشوط- القدس العربي”:

بينما واصل الحراك الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا تظاهراته الاحتجاجية، وفيما تمسك رئيسه ولد اعبيد بموقفه المتشدد المؤكد لتزوير الانتخابات، جاء موقف حزب التجمع الوطني للإصلاح المحسوب على الإسلاميين والذي يقود مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ليؤيد النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات، وليعطي مصداقية سياسية حاسمة لهذه النتائج.

فقد اتصل حمّادي ولد سيدي المختار مرشح حزب التجمع المعارض، وصاحب المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التي نظمت السبت الماضي، بالرئيس محمد ولد الغزواني، وهنأه بمناسبة الفوز بمأمورية ثانية، وذلك بعد أن أصدرت القيادة السياسية لحزبه بيانا أكدت فيه “توافق نتائج اللجنة المستقلة للانتخابات مع التدقيق الذي قام به الحزب للعمليات الانتخابية”.

وبما أن حزب التجمع كان الحزب المعارض الوحيد المتوفر على الوسائل البشرية واللوجستية لمراقبة الانتخابات في جميع المكاتب، وبالنظر لحصيلة ما توصل إليه الحزب، فقد جاء تأييده لنتائج اللجنة الوطنية الانتخابية ليقطع الشك باليقين في هذا اللغط المثار حول الانتخابات، وليوجه ضربة قوية للحراك الرافض للنتائج الذي يقوده النائب بيرام الداه اعبيد صاحب المركز الثاني في نتائج الانتخابات بعد الرئيس الغزواني.

وأكد حزب التجمع في بيان لمكتبه السياسي “أن النتائج التي تم تجميعها على مستوى إدارته المكلفة بالعمليات الانتخابية للحملة، تتطابق إلى حد كبير مع النتائج الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

ودعا الحزب “الرئيس المنتخب إلى العمل على تعزيز الهوية الإسلامية المكرسة في الدستور باعتبارها صمام أمان هذا المجتمع وضمان وحدته وتماسكه، والإسراع في حل الاشكالات الكبرى التي تهدد الوحدة الوطنية، ومحاربة جدية للفساد بكل أشكاله ومظاهره، والعمل على تجذير الديمقراطية ومعالجة الاختلالات الكبرى التي تعاني منها المنظومة الانتخابية، عبر إطلاق حوار وطني شامل”.

وأدان الحزب ما سماه “الممارسات التي أدت لوفاة المحتجزين”، داعيا “لتحقيق شفاف في ملابسات الوفاة ومعاقبة الجناة، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التجمع والتعبير المكفولة في الدستور، من دون المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم”.

ودعا الحزب “كافة القوى السياسية والمدنية وجميع المواطنين إلى تغليب المصلحة الوطنية الكبرى للبلد والحفاظ على استقراره ووحدته”.

وأضاف “شهدت بلادنا في 29 من يونيو استحقاقا انتخابيا مفصليا، كنا ننتظر كغيرنا من مكونات الطيف السياسي في البلد وغالبية الشعب الموريتاني، أن يشكل محطة تحول سياسي يتم فيها تداول سلمي على السلطة وإقامة نظام سياسي جديد يلبي تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في تحقيق سبل العيش الكريم، وينسيهم عقودا من الحرمان والتهميش، وهو ما دفع بنا إلى التقدم ببرنامج انتخابي طموح، يشخص الواقع ويرسم الحلول ويعالج الاختلالات تحت قيادة رئيس الحزب”.

“إلا أن السياق العام الذي جرت فيه هذه الانتخابات والاختلالات التي تعاني منها المنظومة الانتخابية، يضيف البيان، واستغلال الفاعلين المحسوبين على مرشح النظام لنفوذ الدولة ومؤسساتها في التأثير على الناخبين، وتأثير المال السياسي وضعف استقلالية هيئات الإشراف على الانتخابات، كلها عوامل أثرت على حرية وشفافية ونزاهة الانتخابات، وحالت دون تحقيق آمال وتطلعات المواطنين”.

وبينما تقوى الاتجاه المصدق والمؤيد لنتائج اللجنة الوطنية للانتخابات، شهدت مدينتا نواذيبو في الشمال وكيهيدي في الجنوب تظاهرات مؤازرة لموقف الرفض.

فقد أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية مساء الثلاثاء عن “وفاة ثلاثة أشخاص متظاهرين وإصابة اثنين من رجال الأمن خلال أعمال شغب، أكدت الوزارة أن مدينة كيهيدي (جنوب موريتانيا) تعرضت لها في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء”.

وأوضحت الوزارة “أن أعمال نهب وتخريب عنيفة استهدفت المواطنين الآمنين وممتلكاتهم والمرافق العمومية وقوى الأمن في المدينة، مما أرغم قوى الأمن على التصدي لها”.

وأكدت الوزارة “أن النيابة العامة تعهدت بالملف وأنه سيقام، تحت إشراف القضاء، بتحقيق شفاف ومعمق للوقوف على أسباب وملابسات وفاة المعنيين، كما سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق أولا بأول”.

وعلى مستوى مدينة نواذيبو، نظم محتجون محسوبون على النائب بيرام الداه اعبيد مظاهرات ليلة الأربعاء، فرقتها قوات الدرك واعتقلت 100 من المشاركين فيها بينما كانوا يهتفون باسم زعيم حركة “إيرا” بيرام الداه اعبيد.

ودعا المرشح الرئاسي بيرام الداه اعبيد “أنصاره إلى البقاء في حالة تأهب ويقظة وفي حالة دفاع سلمي عن أصواتهم في الانتخابات الأخيرة”، وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه المرشح بنبرة متشددة وغاضبة.

ومع التمسك الشديد برفض نتائج الانتخابات، أكد بيرام استعداده للحوار لحل ما وصفها بـ”أزمة البلاد السياسية والاجتماعية”.

وجدد ولد اعبيد رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية ووصفها بالمزورة وهاجم بشدة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا أنها تعاونت مع المزورين في الأرياف والقرى المعزولة”.

وفيما تتفاعل هذه التفاعلات، ينتظر الجميع قرار المجلس الدستوري الذي استلم من اللجنة المستقلة للانتخابات ملف انتخابات التاسع والعشرين يونيو بمحاضره وإحصاءاته، كما استلم طعون المترشحين المهزومين في الانتخابات الأخيرة.

ويرجح مراقبو هذا الشأن أن يجيز المجلس الدستوري نتائج الانتخابات وأن يقوم بتنظيم حفلة التنصيب الرسمي لولد الشيخ الغزواني رئيسا لمأمورية ثانية، لتتجه الأنظار إلى تشكيلة حكومة ما بعد الانتخابات.