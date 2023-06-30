رئيسا الجزائر وإيران يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

الجزائر: اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الجمعة، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على تعزيز التعاون المشترك وتسريع اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون، “تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، تقدّم له فيها وللشعب الجزائري بتهاني عيد الأضحى المبارك”.

وأفادت الرئاسة بأن الرئيس الإيراني هنأ تبون، على انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، معربًا، أيضاً، عن تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال.

من جهته، أعرب تبون، عن شكره للرئيس الإيراني على تواصله الأخوي، متقدماً بتهانيه له وللشعب الإيراني ومتمنيا لهم كل الخير والازدهار.

(د ب أ)