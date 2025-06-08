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رئيسا الجزائر وإيران يتفقان على مواصلة بذل كل الجهود لإنهاء إبادة الشعب الفلسطيني

منذ ساعة واحدة

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الجزائر: اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على “مواصلة بذل كل الجهود لرفع الظلم عن فلسطين وغزة وإنهاء الإبادة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن الرئيسين تناولا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الجزائري والإيراني وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية، والسياسية والثقافية.

وكشف أنهما تطرقا إلى مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعبّر الرئيسان عن إرادتهما في “العمل سويا من أجل تثبيت الأمن والاستقرار الدوليين والحفاظ عليهما”.

(د ب أ)

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