رئيسا الموساد والسي آي إيه التقيا الجمعة لمناقشة “اتفاق حول المحتجزين” في غزة

القدس: أعلنت إسرائيل، السبت، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية لديها التقى نظيره الأمريكي، الجمعة، في إطار الجهود لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن “رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى أمس (الجمعة) رئيس السي آي ايه ويليام بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين”.

وزعم البيان أن إسرائيل لا تزال تتواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق، لكن حماس “لا تبدي اهتماما” و”تسعى إلى إشعال المنطقة خلال (شهر) رمضان”.

وكان المتحدّث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد أكّد الجمعة أنه حركة حماس لن تقدّم “أي تنازل” بشأن مطالبها، أي وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة مقابل أي اتفاق للإفراج عن محتجزين.

والجمعة، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”صعوبة” التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل رمضان.

ويشهد قطاع غزة حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدت إلى استشهاد أكثر من 30800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

(وكالات)