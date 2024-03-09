سياسة | دولي

رئيسا الموساد والسي آي إيه التقيا الجمعة لمناقشة “اتفاق حول المحتجزين” في غزة

9 - مارس - 2024

رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز

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القدس: أعلنت إسرائيل، السبت، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية لديها التقى نظيره الأمريكي، الجمعة، في إطار الجهود لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن “رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى أمس (الجمعة) رئيس السي آي ايه ويليام بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين”.

وزعم البيان أن إسرائيل لا تزال تتواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق، لكن حماس “لا تبدي اهتماما” و”تسعى إلى إشعال المنطقة خلال (شهر) رمضان”.

وكان المتحدّث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد أكّد الجمعة أنه حركة حماس لن تقدّم “أي تنازل” بشأن مطالبها، أي وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة مقابل أي اتفاق للإفراج عن محتجزين.

والجمعة، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”صعوبة” التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل رمضان.

ويشهد قطاع غزة حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدت إلى استشهاد أكثر من 30800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2024 الساعة 5:48 م

    ههه خوفا من عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو اجتمع هؤلاء في العقبة الأردنية يا عينيا 😁🤥😏

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  2. يقول غلبان:
    مارس 9, 2024 الساعة 6:17 م

    حياة ما يقارب من ١٣٠ اسير او محتجز ” اسرائيلي” توازي اكثر من قطاع غزة وساكنيه ال ٢,٥ مليون انسان . كم هو رخيص الدم العربي والفلسطيني؟

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  3. يقول ابن آكسيل:
    مارس 9, 2024 الساعة 6:32 م

    لا حديث و لا هم للأمريكان إلا : ” الرهاين ” و يريدون من حماس إطلاق سراحهم جميعا مقابل ………هههها : وقف مؤقت للحرب على غزة ؟؟؟ على من يضحكون ………؟

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  4. يقول د.درغام قاسيون:
    مارس 9, 2024 الساعة 6:50 م

    لولا أن جيش العدو واقع في وحل الهزيمة والخساءر الكبيرة لما كان هذا الإصرار وحضور
    مدير المخابرات المركزية الى الكيان الصهيوني.اعجبنيدتي قوة الموقف للمقاومة
    الذي أعلنه أمس أبو عبيدة البطل.تشددوا
    بقوة سيتنازل العدو رغم انفه.

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