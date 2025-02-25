رئيسا وزراء قطر وليبيا يبحثان سبل دعم العلاقات- (تدوينة)

الدوحة: بحث رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء بالدوحة، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة، سبل دعم علاقات البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بالدوحة، وفق بيان للخارجية القطرية، دون تحديد مدة الزيارة.

وأفاد البيان القطري، بأن آل ثاني التقى في الديوان الأميري بالدوحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وفق البيان ذاته.

وجدد رئيس الوزراء القطري “موقف الدوحة الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/g1tmxyu07z — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 25, 2025



وثمة جهود أممية وعربية لحل أزمة ليبيا التي تشهد صراعا بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب).

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

(الأناضول)