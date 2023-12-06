رئيسة أيرلندا السابقة روبنسون: يمكن إلقاء مسؤولية قتلى غزة على الولايات المتحدة- (فيديو)

جنيف: دعت رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون الولايات المتحدة إلى جعل شحنات الأسلحة لإسرائيل متوقفة على ضبط النفس في حرب غزة، وإلا فإن واشنطن تجازف بأن يتم ربطها بالقتلى المدنيين في القتال، على حد قولها.

وقالت روبنسون لقناة “سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حجم عمليات قتل المدنيين الأبرياء في غزة غير مقبول وأن الدعوات اللفظية البحتة لضبط النفس ليست كافية.

“If the US doesn’t restrain Israel it will own the problem.” – Mary Robinson calls for an urgent review of military assistance to #Israel over #Gaza atrocities, on @CNN/@IsaCNN. Read The Elders’ statement in full: https://t.co/Hw2ZeQK9hv pic.twitter.com/aXg7gQ6EIz — The Elders (@TheElders) December 6, 2023

ترأس روبنسون منظمة إيلدرز الدولية غير الحكومية التي تضم رؤساء دول سابقين ونشطاء سلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسسها نيلسون مانديلا في 2007 .

وأضافت “وبالتالي وبوصفنا ( منظمة ) إيلدرز نطلب من الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة، أن تراجع حاليا على نحو ملح المساعدة العسكرية وتضع شروطا لأي عملية تقديم في المستقبل”.

وأوضحت روبنسون تقول “من لديهم سلطة التقييد يجب أن يقيدوا حاليا، وهذا بالأخص الولايات المتحدة”.

(د ب أ)