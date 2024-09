رئيسة أيرلندا السابقة روبنسون: يمكن إلقاء مسؤولية قتلى غزة على الولايات المتحدة- (فيديو)

جنيف: دعت رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون الولايات المتحدة إلى جعل شحنات الأسلحة لإسرائيل متوقفة على ضبط النفس في حرب غزة، وإلا فإن واشنطن تجازف بأن يتم ربطها بالقتلى المدنيين في القتال، على حد قولها.

وقالت روبنسون لقناة “سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حجم عمليات قتل المدنيين الأبرياء في غزة غير مقبول وأن الدعوات اللفظية البحتة لضبط النفس ليست كافية.

“If the US doesn’t restrain Israel it will own the problem.” – Mary Robinson calls for an urgent review of military assistance to #Israel over #Gaza atrocities, on @CNN/@IsaCNN.

Read The Elders’ statement in full: https://t.co/Hw2ZeQK9hv pic.twitter.com/aXg7gQ6EIz

— The Elders (@TheElders) December 6, 2023