رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تزور معبر رفح

القاهرة ـ «القدس العربي» : زارت كيت فوربس، الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، معبر رفح البري، وتفقدت مخازن المساعدات في مدينة العريش، برفقة مسؤولي الهلال الأحمر المصري، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

واستمعت إلى شرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتحميلها على شاحنات ونقلها إلى غزة، حيث تحدثوا أمامها عن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بداية الأحداث، والإجراءات المتبعة للدخول.

وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش، زارت فوربس معبر رفح البري وتوجهت إلى غزة في زيارة تضامنية للقطاع تستمر عدة ساعات.

وكانت فوربس التقت قبل زيارتها العريش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج.

وقالت إنها تزور مصر في إطار أول جولة لها في منطقة الشرق الأوسط من أجل تنسيق الجهود المشتركة فيما يتعلق بإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع خلال الآونة الحالية من ظروف شديدة الصعوبة.

ولفتت إلى أن جهود التنسيق المشتركة تشمل تدبير الموارد من أجل توفير المساعدات المطلوبة لسكان قطاع غزة المتضررين من الحرب، وكذا بحث سبل إنفاذ هذه المساعدات في أسرع وقت.

وأشادت بـ«جهود الدولة المصرية من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، سواء على صعيد جهود الدبلوماسية المصرية» حيث أنها «تقوم بعمل رائع للغاية».

كما أثنت على «جهود توفير الاحتياجات الإنسانية للقطاع من طعام ودواء» مؤكدة أن «هناك دعما واضحا من الدولة المصرية لسكان القطاع». وأضافت: «نحن هنا للتأكيد على أننا في حاجة إلى دعم وحماية المدنيين وضرورة سرعة إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة».

وشددت على «التزامها بتقديم كل الدعم اللازم لمصر فيما يتعلق بتوفير المساعدات اللازمة للقطاع».

وخلال اللقاء، استعرضت القباج، التسهيلات اللوجستية التي قدمتها مصر لاستقبال هذه المساعدات سواء عبر المطارات أو الموانئ المصرية.

ولفتت إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصري أنشأت مركزاً لوجستياً في مدينة العريش لضمان استقبال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للخدمات اللوجستية.

وتطرقت إلى الخدمات التي قدمتها وزارة الصحة للأشخاص الذين يعبرون إلى مصر والتي تضمنت خدمات الكشف الطبي والدعم النفسي والاجتماعي.

كما أشارت إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير المساعدات الإنسانية من مختلف الجهات وتسهيل وصولها إلى المراكز اللوجستية الخاصة بهذه المساعدات.

فيما ثمن مدبولي جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم، مؤكدا أهمية سبل تنسيق الجهود المشتركة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت، حسب بيان حكومي، إلى الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يبذلها المسؤولون المصريون من أجل سرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كاف ومستدام إلى القطاع» مشددا على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والعمل الدؤوب الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تجمعها شراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، معربًا عن تطلعه لمزيد من الدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمصر لتوفير المتطلبات اللازمة للمتضررين من الحرب في غزة، وكذلك إنفاذ هذه المساعدات إلى القطاع.

وأعرب عن تطلعه أيضاً للحصول على المزيد من الدعم في هذا الصدد من الجهات المانحة والوكالات وهيئات الدعم الإنساني حول العالم، من أجل تدبير المزيد من الاحتياجات المطلوبة لسكان قطاع غزة، مؤكداً أن مصر مستمرة في توفير الأساسيات المطلوبة لكن من المهم ضمان إنفاذ المساعدات للقطاع من الجانب الآخر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية ضمان احترام حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بصفة عامة وقطاع غرة بصفة خاصة، على ضوء ما نشهده من دمار لحق بالقطاع بسبب الحرب، مؤكداً الحاجة لعملية إعادة إعمار شاملة للقطاع لاحقاً، وهو ما سيتطلب أموالاً ضخمة في هذا الصدد.

وأكد أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يمكن أن يلعب دورا مهما في تقديم الدعم الإنساني للجانب الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية المعنية، وكذا التنسيق من أجل استدامة الدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا دور الاتحاد في الدعوة لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على أهمية حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بخلاف تقديم الدعم لهم.