سياسة | دولي | أوروبا

رئيسة البرلمان الأوروبي تؤيد إرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا

منذ ساعة واحدة

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

حجم الخط
0

برلين: أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا عن تأييدها لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، في دفاعها ضد الغزو الروسي واسع النطاق، قائلة إنه يتعين على ألمانيا تسليم نظام “تاوروس” الصاروخي بعيد المدى بسرعة إلى أوكرانيا.

وأجابت ميتسولا، في مقابلة نشرتها السبت صحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية بـ”نعم”، عندما تم سؤالها عما إذا كان يتعين على الدول التي تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى أن تسمح لها باستخدامها ضد أهداف في روسيا وما إذا كان يتعين على ألمانيا تسليم نظام تاوروس الصاروخي إلى أوكرانيا.

وأضافت ميتسولا “نعم، هذا هو أيضا موقف البرلمان الأوروبي. هناك دعم واسع لهذا الطلب. سنرى ما إذا كان هناك تغيير مماثل في هذه السياسة بعد انتخابات البوندستاغ”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بعد طلب المدعي العام سجنها وإعلان عدم أهليتها.. مارين لوبان وقيادات حزبها يستنكرون “الرغبة في استبعادها” من رئاسيات 2027
14 - نوفمبر - 2024
النيابة العامة تطلب حبس لوبان في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية لخمس سنوات
13 - نوفمبر - 2024
لوبان تدفع ببراءتها أمام محكمة وسط مزاعم بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي
15 - أكتوبر - 2024
البرلمان الأوروبي ينتخب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية
18 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية