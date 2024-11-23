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رئيسة البرلمان الأوروبي تعرب عن قلقها إزاء المكاسب الشعبوية المحتملة في ألمانيا

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يرحب برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في باريس

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برلين: أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن قلقها إزاء النجاح المحتمل للشعبويين في الانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة، وما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لأوروبا.

ودعت روبرتا ميتسولا الأحزاب الألمانية المؤيدة لأوروبا إلى الاتحاد فيما يتعلق بالقضايا المهمة.

وقالت لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرتها اليوم السبت “ما يحدث في ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة له تأثير كبير على السنوات الأربع المقبلة للاتحاد الأوروبي”.

ووصفت الحملة البرلمانية الألمانية أو حملة البوندستاغ ونتائجها بأنها أيضا تشكل “اختبارا حقيقيا لأوروبا بأكملها. وتساءلت عن التأثير الذي ستكتسبه الأحزاب الشعبوية؟ ولمن “سيصوت المواطنون المحبطون؟”

وأضافت ميتسولا أن “الانتخابات الأوروبية (في يونيو/ حزيران) كانت بالفعل نوعا من اللقطات السريعة، ولكن بعد انتخابات الولايات في ألمانيا الشرقية، أشعر بقلق شديد”.

(د ب أ)

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