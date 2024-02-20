رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تناقش تمويل مشاريع في تونس- (فيديو)

تونس: قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو التي تواصل زيارتها الأولى إلى تونس منذ الاثنين، وتستمر حتى الثلاثاء، إن البنك يدرس تمويل مشاريع في البلاد.

وتشمل زيارة رئيسة البنك إلى تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية، مناقشة فرص دعم أجندة الإصلاح اللازمة لفتح الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت أوديل عقب لقائها الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي الاثنين، “كان لي لقاء مهم مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة الأوليات في المرحلة المقبلة ومع مسؤولي الحكومة حول المشاريع التي نمولها مع شركائنا ونعمل عليها”.

وقبيل زيارتها، أجرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاورات مع منظمات المجتمع المدني.

ويتمتع الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة في النظام السياسي الجديد الذي وضعه بعد 25 تموز/ يوليو 2021، وتتهمه المعارضة بتقويض الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في تونس منذ 2011.

وقالت أوديل رينو باسو “يسعدني زيارة تونس للتعبير عن التزامنا القوي تجاه البلاد. ونحن على استعداد لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو وفرص العمل، خاصة للشباب والفئات الضعيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر”.

وبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس منذ العام 2012، أكثر من 2.1 مليار يورو شملت 69 مشروعا وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة.

(د ب أ)