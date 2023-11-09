رئيسة الجالية الإسرائيلية بجنوب ألمانيا: اليهود يشعرون بـ”الخوف وبعضهم يفكر في الهجرة”

برلين: صرحت رئيسة الجالية الإسرائيلية لميونخ وبافاريا العليا بجنوب ألمانيا بأن اليهود يعيشون في خوف متزايد في ألمانيا حاليا.

وقالت شارلوته كنوبلوخ لصحيفة “تاغس شبيجل” في عددها الصادر اليوم الخميس: “لا يمكنني تذكر أنني اضطررت لمواجهة مثل هذه العقدة من الخوف بين يهوديات ويهود بألمانيا كالتي نواجهها اليوم”.

وأضافت كنوبلوخ، وهي ناجية من محرقة اليهود “الهولوكوست” أن اليهود يشعرون بمخاوف كبيرة على نحو غير مسبوق، وقالت: “بل ويفكر البعض في مغادرة البلاد”.

وتابعت أن اليهود شعروا بالأمان في ألمانيا لفترة طويلة، ولكن الآن يشعرون فقط بأنه “لم يعد هناك أمان هنا كما كان من قبل”.

وأشارت إلى أنه منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تآكلت ثقة اليهود في أن يتم حمايتهم من جانب قوات الأمن الألمانية.

ووصفت كنوبلوخ التي شغلت منصب رئيسة المجلس المركزي لليهود بألمانيا استيراد معاداة السامية من خلال مهاجرين قادمين من دول مسلمة وعربية بألمانيا بأنه “في منتهى الخطورة”.

وشددت على ضرورة “تشديد الإجراءات” في مكافحة معاداة اليهود، وقالت: “حيثما لا تكون القوانين كافية، يجب تشديدها”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يحيي قادة ألمانيا اليوم الخميس الذكرى الـ 85 لمذبحة ليلة الكريستال المروعة التي نفذها النازيون عام 1938.

وبحسب الوكالة “حدث ارتفاع حاد في عدد الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا منذ هجوم حركة حماس في إسرائيل، مما أضفى أهمية خاصة على الذكرى السنوية لليلة العنف النازية ضد اليهود هذا العام”.

وسيلقي المستشار أولاف شولتس خطابا في مراسم إحياء ذكرى المجلس المركزي لليهود في كنيس يهودي في برلين. كما سيتحدث رئيس المجلس المركزي لليهود جوزيف شوستر.

رئيسة البرلمان الألماني تدعو لحماية الحياة اليهودية في بلادها

وبمناسبة هذه الذكرى دعت رئيسة البرلمان الألماني باربل باس لحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.

وقالت باس اليوم الخميس في البرلمان الألماني “بوندستاغ” أنه أمر لا يطاق أن يعايش يهوديات ويهود اليوم في ألمانيا معاداة للسامية وكراهية صريحة.

وتابعت: “المسؤولية التاريخية لألمانيا عن الهولوكوست يجب أن تظهر في إجراء ملموس”، وأشارت إلى الدروس المستفادة من الهولوكوست بأنه يجب ألا تتكرر أعمال القتل مطلقا.

(د ب أ)