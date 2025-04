رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تتراجع عن دعمها غير المشروط لإسرائيل وتصف وضع غزّة بالمأساوي.. وميلانشون: والآن إلى الاعتراف بدولة فلسطين

باريس- “القدس العربي”: بعد إعلانها عن الدعم اللامشروط لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة “حماس”، يبدو أن رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل براون بيفيه، غيّرت موقفها، بعد خمسة أشهر من الحرب الدموية على غزة، لتُشدّد هذه المرة على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

La France est liée à la douleur d’#Israël par le deuil et l’attente du retour des otages. Dans le Kibboutz de Beeri et à Re'im, marqués par les massacres commis par le Hamas dans la sauvagerie et l’horreur, j'ai exprimé à mon homologue @AmirOhana ma pleine solidarité. Israël est… pic.twitter.com/tR1AeHUIQf

— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) October 22, 2023