رئيسة الحكومة الإيطالية تعلن انفصالها عن الصحافي شريك حياتها ـ (تغريدة)

روما: أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة انفصالها عن شريك حياتها الصحافي التلفزيوني أندريا جيامبرونو الذي اعترف في أحاديث سجلت بدون علمه باقامة علاقة مع امرأة أخرى.

وقد أنجبت ميلوني البالغة من العمر 46 عاما، من جيامبرونو طفلتها الوحيدة جينيفرا البالغة من العمر سبع سنوات.

وكتبت ميلوني في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة سلفي تعود الى عدة سنوات تظهر فيها مع جيامبرونو وطفلتهما، “علاقتي بأندريا جيامبرونو التي استمرت حوالى عشر سنوات، انتهت (…) لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت وحان الوقت لنأخذ ذلك في الاعتبار”.

وأضافت رئيسة الحكومة الإيطالية “أشكره على السنوات الرائعة التي قضيناها معا، وعلى الصعوبات التي واجهناها، وعلى منحي أهم شيء في حياتي: ابنتنا جينيفرا”.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023