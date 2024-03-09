رئيسة الصليب الأحمر تحذر من تدهور الأوضاع بغزة

جنيف: حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، السبت، من استمرار تدهور الأوضاع في غزة من ساعة لأخرى إذ لا مكانا آمنا يلجأ إليه سكان القطاع.

ودعت سبولياريتش، في بيان، إلى وقف “الأعمال العدائية” لإتاحة وصول المساعدات لسكان قطاع غزة المحتاجين إليها.

وطالبت بالإفراج غير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، والحرص على صون كرامتهم، والحفاظ على سلامتهم، وتلبية احتياجاتهم الطبية.

كما جددت اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح بزيارة الرهائن.

وشددت على ضرورة معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأوضحت أنه “بعد مرور 5 أشهر على تصاعد الأعمال العدائية بقطاع غزة، تنزلق الأوضاع في مسار متدهور من ساعة لأخرى، إذ لا يوجد مكان آمن يلجأ السكان إليه”.

ووصفت ارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين واستمرار احتجاز الرهائن بأنها “أوضاع مروعة لا يسع أحد قبولها”.

واختتمت سبولياريتش حديثها بالقول إن “يتعين على إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، أو تيسير توزيع الإغاثة الإنسانية بشكل آمن ودون أي عوائق”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)