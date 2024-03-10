رئيسة المفوضية الأوروبية: إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتخفيف من معاناة سكان غزة

بروكسل: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية العامة (زد دي إف) يوم الأحد إن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتخفيف من المحنة الشديدة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وتابعت في حوارها بالبرنامج الإخباري المسائي الذي تبثه قناة “زد دي إف” إن إسرائيل تقوم فقط بواجبها في الاهتمام بالناس “بدرجة محدودة” ويجب عليها بذل المزيد لحماية حياة المدنيين.

وأضافت أنه نظرا للوضع في غزة، فإن ممر المساعدات البحرية الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذه من قبرص إلى غزة ضروري للغاية “لأننا نواجه حاليا كارثة إنسانية”. وقالت إنه تم الاتفاق مع إسرائيل على العملية البحرية.

وتابعت “العامل الحاسم هو أن الإسرائيليين يستطيعون تفتيش البضائع الموجودة على الجانب القبرصي وإجراء الفحص الأمني”. وبعد ذلك يمكن للسفينة التوجه إلى غزة.

وردا على سؤال حول وصول المزيد من المساعدات برا، قالت فون دير لاين إن هذا الأمر “يجري مناقشته بشكل مكثف” مع إسرائيل. وأضافت أن “الجميع مدعوون للمساعدة”.

(د ب أ)



