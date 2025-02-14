رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية

نيويورك: ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا نفذ دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية متبادلة عالمية ووصفت ذلك بأنه “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر معرفة تفاصيل اقتراح ترامب، الذي حدد الأول من إبريل/نيسان موعدا نهائيا لتنفيذه. واستشهد ترامب بالحواجز في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كمثال على قواعد التجارة غير العادلة التي تسعى الولايات المتحدة للرد عليها، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت فون دير لاين اليوم الجمعة في بيان إن “الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم وفورا ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما يتم استخدام الرسوم الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية”.

وأضافت “الرسوم الجمركية هي ضرائب”.

وأضافت فون دير لاين أنه “بفرض رسوم جمركية، فإن أمريكا تفرض ضرائب على مواطنيها، مما يرفع تكاليف الأعمال التجارية ويخنق النمو ويغذي التضخم”.

كان الرئيس ترامب قد وقع على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتناسب الرسوم التي تفرضها هذه الدول على السلع الأمريكية على أساس قاعدة المعاملة بالمثل.

(د ب أ)