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رئيسة المفوضية الأوروبية: حجم المساعدات التي تصل غزة “قليل جدًا”

منذ 25 دقيقة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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جنيف: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، إن حجم المساعدات التي تدخل غزة “أصغر من أن تتناسب مع الاحتياجات الإنسانية الهائلة”.
وأضافت فون دير لاين، في كلمتها أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن “المساعدات تدخل الآن إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن الكميات لا تزال قليلة جدًا ولا تتناسب مع الاحتياجات الإنسانية الهائلة”.
وشددت فون دير لاين على أن “مساعدة المدنيين في غزة أمر ضروري وسط وضع إنساني خطير”.
وأكدت أن “عدد القتلى ومعاناة المدنيين الفلسطينيين مأساوي”.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية عن “دعم إضافي قدره 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى غزة، ليصل إجمالي المساعدات خلال العام الجاري إلى 100 مليون يورو”.
وقالت: “في حين أن لإسرائيل الحق في محاربة حماس، فمن الضروري أيضًا أن تسعى جاهدة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين”.
وأضافت المسؤولة الأوروبية: “حياة كل إنسان مهمة”.
وقالت إنه “لا يوجد حل دائم آخر لهذه المشكلة سوى حل الدولتين”.
واختتمت فون دير لاين حديثها بالقول إنه “لا ينبغي أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ولا حصار مستدام لها”.

(الأناضول)

 

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