رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يرحبان بقرار مجلس الأمن بشأن غزة- (تدوينة)

بروكسل: رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة والافراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكتبت فور دير لاين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) قائلة إن “تنفيذ هذا القرار هو مسألة حيوية من أجل حماية جميع المدنيين”.

I welcome the adoption by UN Security Council of a resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza, and the immediate & unconditional release of all hostages. Implementation of this resolution is vital for the protection of all civilians. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2024

ومن جانبه، قال شارل ميشيل على موقع إكس: “من المهم الآن بشكل عاجل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإخلاء سبيل جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

وأضاف أنه يتعين أيضا السماح بدخول المساعدات إلى غزة، مشيرا في هذا الشأن إلى البيان المشترك الذي أصدره زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

I commend the vote today at the @UN Security Council that calls clearly for an immediate ceasefire in #Gaza. The #EUCO last week unanimously called for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire, the unconditional release of all hostages and the provision… https://t.co/kIbunTMv7t — Charles Michel (@CharlesMichel) March 25, 2024

بعد قرابة ستة أشهر من الصراع الدائر في قطاع غزة، صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على قرار يدعو للمرة الأولى إلى “وقف فوري لاطلاق النار”.

وأعرب مجلس الأمن عن “قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الاثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

ويزيد القرار، وهو قرار ملزم وفقا للقانون الدولي، من الضغط الدولي على طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس.

إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيكون تأثير القرار على القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو أو حماس فيما يتعلق بمسار الحرب.

(د ب أ)