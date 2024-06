رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يرحبان بقرار مجلس الأمن بشأن غزة- (تدوينة)

بروكسل: رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة والافراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكتبت فور دير لاين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) قائلة إن “تنفيذ هذا القرار هو مسألة حيوية من أجل حماية جميع المدنيين”.

I welcome the adoption by UN Security Council of a resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza, and the immediate & unconditional release of all hostages.

Implementation of this resolution is vital for the protection of all civilians.

