رئيسة المكسيك تدعو للاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

مكسيكو: دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم الجمعة إلى الاعتراف بدولتي فلسطين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها منصبها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر “يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة”.

وخلال مؤتمرها الصحافي اليومي، دانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط وقالت إن “الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة”.

والرئيسة اليسارية تتحدر من أصول يهودية أوروبية، لكنها أعلنت إلحادها وانتقدت في كانون الثاني/يناير 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية سابقة في قطاع غزة.

(وكالات)