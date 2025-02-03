رئيسة المكسيك تعلن أن واشنطن وافقت على تجميد الرسوم الجمركية مدة شهر- (تدوينة)

مكسيكو: أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر أعلنها الرئيس دونالد ترامب السبت.

وقالت شينباوم على حسابها على منصة “اكس” بعد محادثات مع نظيرها الأميركي إن “الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتبارا من الآن”. كما أعلنت تعزيز قوات الحرس الوطني بعشرة آلاف عنصر على الحدود بين البلدين “لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخصوصا الفنتانيل”.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos: 1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025



وأكد الرئيس الأمريكي على منصّته “تروث سوشل” الاثنين “تعليق” فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية “فورا” كان سيدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وقال ترامب إنه أجرى “محادثة ودية جدا مع الرئيسة كلاوديا شينباوم”، وأوضح أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرا ستجري مفاوضات بهدف التوصل إلى “اتفاق” مع المكسيك.

I just spoke with President Claudia Sheinbaum of Mexico. It was a very friendly conversation wherein she agreed to immediately supply 10,000 Mexican Soldiers on the Border separating Mexico and the United States. These soldiers will be specifically designated to stop the flow of… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 3, 2025

