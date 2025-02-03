سياسة | دولي

رئيسة المكسيك تعلن أن واشنطن وافقت على تجميد الرسوم الجمركية مدة شهر- (تدوينة)

3 - فبراير - 2025

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم

حجم الخط
0

مكسيكو: أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر أعلنها الرئيس دونالد ترامب السبت.

وقالت شينباوم على حسابها على منصة “اكس” بعد محادثات مع نظيرها الأميركي إن “الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتبارا من الآن”. كما أعلنت تعزيز قوات الحرس الوطني بعشرة آلاف عنصر على الحدود بين البلدين “لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخصوصا الفنتانيل”.


وأكد الرئيس الأمريكي على منصّته “تروث سوشل” الاثنين “تعليق” فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية “فورا” كان سيدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وقال ترامب إنه أجرى “محادثة ودية جدا مع الرئيسة كلاوديا شينباوم”، وأوضح أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرا ستجري مفاوضات بهدف التوصل إلى “اتفاق” مع المكسيك.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ترامب: أحرزنا تقدّمًا مع بوتين في قمة ألاسكا لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق- (فيديوهات)
15 - أغسطس - 2025
واشنطن تقاضي إدارة ترامب بسبب “استيلائها” على إدارة شرطة العاصمة
15 - أغسطس - 2025
6 أسرى إسرائيليين سابقين يناشدون ترامب إنهاء الحرب لإعادة الأسرى 
14 - أغسطس - 2025
ميرتس: أوروبا حثت ترامب على الدفاع عن مصالحها الأمنية خلال لقاء بوتين
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية