رئيسة المكسيك تنفي الاتفاق مع واشنطن حول مشروع ثنائي لتفكيك عصابات المخدرات

مكسيكو سيتي: نفت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الثلاثاء أن تكون حكومتها قد توصلت إلى أي اتفاق مع واشنطن بشأن مشروع ثنائي لتفكيك عصابات المخدرات.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أعلنت يوم الاثنين عن “مبادرة ثنائية جريئة” مع المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات، أطلق عليها اسم “مشروع بورتيرو”، لكن شينباوم أكدت أن المكسيك لم يتم التشاور معها حول هذا الأمر.

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: “أصدرت إدارة مكافحة المخدرات هذا البيان، ولا نعرف على أي أساس. لم نتوصل إلى أي اتفاق، ولا يوجد أي تفاهم بين مؤسساتنا الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات”.

وأضافت أن وزارة الخارجية المكسيكية ووزارة الخارجية الأمريكية تعملان منذ أشهر على اتفاق أمني “على وشك التوقيع”، مؤكدة: “هذا الاتفاق قائم أساسا على السيادة والثقة المتبادلة واحترام الأراضي، وعلى التنسيق دون تبعية”.

وأوضحت شينباوم أن النشاط الأمني الثنائي الوحيد الجاري حاليا يتمثل في مشاركة مجموعة من ضباط الشرطة المكسيكيين في ورشة عمل بولاية تكساس الأمريكية.

وتابعت: “هذا كل ما في الأمر. لا يوجد شيء آخر… لا نعرف لماذا أصدرت إدارة مكافحة المخدرات هذا البيان”.

وختمت بالقول: “الشيء الوحيد الذي سنطلبه دائما هو الاحترام. إذا كان هناك ما يعلن يتعلق بالمكسيك في قضايا الأمن، فنحن نطالب أن يتم ذلك ضمن إطار التعاون القائم بيننا”.

(د ب أ)