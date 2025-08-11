رئيسة الوزراء الإيطالية تبدي “قلقا كبيرا” حيال خطة إسرائيل في شأن غزة

روما: أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاثنين عن “قلقها الكبير” حيال خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، واصفة الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والمدمر بأنه “غير مبرر وغير مقبول”.

وخلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبدت ميلوني “قلقا كبيرا حيال القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي يبدو أنها ستفضي الى تصعيد عسكري جديد”، بحسب ما أفاد مكتبها.

وأعلنت اسرائيل أن جيشها “سيسيطر” على مدينة غزة بحسب خطة وافقت عليها الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو وأثارت تنديدا دوليا متناميا.

وكررت ميلوني خلال اتصالها بعباس “الحاجة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية لمواصلة تأمين المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين اليائسين”.

واتفقت مع رئيس السلطة الفلسطينية “على وجوب أن تفرج حماس عن جميع الرهائن وتوافق على أن لا مستقبل لها على صعيد حكم قطاع غزة”.

واعتبر نتنياهو الأحد أن خطته الجديدة لتوسيع الأعمال العسكرية والسيطرة على مدينة غزة هي “أفضل وسيلة لإنهاء الحرب”، متحديا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.

