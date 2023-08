رئيسة بلدية أمريكية تعثر على 32 كغ كوكايين تقدّر بأكثر من مليون دولار خلال رحلة صيد- (فيديو)

ميامي: وقعت رئيسة بلدية مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية على “صيد ثمين”، إذ وجدت خلال رحلة بحرية قامت بها أخيراً حوالى 32 كيلوغراماً من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بحوالى 1,1 مليون دولار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكانت جين كاستور تستمتع بيوم إجازة على ساحل فلوريدا كيز، في 23 تموز/يوليو الفائت، عندما اكتشف أحد أفراد الأسرة شيئاً ما في مياه المحيط الأطلسي الدافئة.

في البداية، ظنّت أنها أمام “ظل” لكائن ما قد يكون سمكة صغيرة تحت بعض الحطام في المحيط، كما قالت كاستور لمحطة “فوكس 13” الإخبارية.

