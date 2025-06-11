ترامب يتّهم “أعداء أجانب” باجتياح لوس أنجلوس ورئيسة البلدية تفرض حظر تجوّل ليليًا

واشنطن: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة لوس أنجلوس بالتعرّض لاجتياح من قبل “أعداء أجانب”، وذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام جنود في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية نورث كارولاينا، تناول فيه الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها المدينة رفضًا لسياساته بشأن الهجرة.

وقال ترامب إن “الانفلات الأمني لن يستمر. لن نسمح بمهاجمة عناصر أمن فدراليين، ولن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب”، في إشارة إلى التظاهرات المندّدة بعمليات الدهم التي تنفّذها سلطات الهجرة. وأضاف أن ما يجري في كاليفورنيا هو “هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاماً أجنبية”.

وفي لهجة تصعيدية، وصف ترامب المتظاهرين بأنهم “حيوانات” يحملون أعلام دول أخرى “بفخر”، وهاجم كلاً من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم والرئيس السابق جو بايدن. كما دعا أوروبا إلى التحرّك “قبل فوات الأوان” لمواجهة ما وصفه بـ”الهجرة غير المضبوطة”، مستشهداً بما يحدث في لوس أنجلوس قائلاً: “ما نراه الآن من فوضى في الولايات المتحدة يحدث أيضاً في العديد من الدول الأوروبية، وعليهم أن يتحركوا قبل فوات الأوان”.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، فرض حظر تجول ليلي في وسط المدينة بعد وقوع أعمال شغب وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقالت باس للصحافيين: “أعلنت حالة طوارئ محلية وفرضت حظر تجول في وسط مدينة لوس أنجلوس بهدف وقف أعمال التخريب والنهب”.

ويأتي تصاعد التوتر في ثاني كبرى المدن الأميركية وسط انقسامات حادة بشأن سياسات الهجرة، في وقت يبدو فيه الخطاب السياسي يزداد اشتعالاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.