رئيسة تايوان تؤكّد أنّ الجزيرة ستكون حرّة وديمقراطية “لأجيال مقبلة”

تايبيه: أكّدت رئيسة تايوان تساي إنغ وين الثلاثاء أنّ الديمقراطية ازدهرت في الجزيرة على الرّغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها عليها بكين، متعهّدة أنّ يظلّ شعبها “حرّاً” لأجيال مقبلة.

وقالت تساي في خطاب ألقته بمناسبة العيد الوطني إنّه “في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية هائلة، نمت الديمقراطية في تايوان وازدهرت… وخرجنا أكثر صلابة”.

وأضافت أنّ “الشعب التايواني سيكون شعباً ديمقراطياً وحرّاً لأجيال مقبلة”.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتؤكّد أنّها ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر.

وكثّفت بكين في العام الماضي ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، كما زادت عدد الطائرات الحربية التي تنفّذ طلعات حول الجزيرة وتخترق أجواءها أيضاً.

بالمقابل، زادت تايوان من إنفاقها الدفاعي وخصّصت مبلغاً قياسياً قدره 19 مليار دولار لميزانيتها العسكرية للعام 2024 لشراء أعتدة وأسلحة، ولا سيّما من حليفتها الرئيسية الولايات المتّحدة.

(أ ف ب)