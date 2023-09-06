رئيسة تايوان في إيسواتيني تتعهد بالتعاون لبناء مرفق لاحتياطي النفط

تايبيه: تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ وين خلال زيارتها إلى إيسواتيني بالتعاون لبناء مرفق لاحتياطيات النفط في البلاد، آملة في تعزيز العلاقات مع الحليف الدبلوماسي المتبقي في القارة الإفريقية، بحسب بيان للرئاسة الأربعاء.

وتعد إيسواتيني، آخر مملكة في القارة الإفريقية وقد عُرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، من بين 13 بلدًا تعترف رسميا بتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي.

وصلت تساي إلى إيسواتيني الثلاثاء وأجرت مباحثات مع ملكها مسواتي الثالث الذي يعد آخر الملوك في إفريقيا.

ومن المقرر أن تحضر تساي احتفالات بمناسبة يوم استقلال البلد الإفريقي في ثاني زياراتها إلى إيسواتيني منذ توليها منصبها عام 2016، وللاحتفال بمرور 55 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفاد مكتب الرئاسة التايوانية بأن تساي ومسواتي شهدا توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة لتأسيس صندوق لريادة الأعمال النسائية، والأخرى لإنشاء مرفق للاحتياطات الاستراتيجية من النفط في إيسواتيني.

وقالت تساي، بحسب مقطع فيديو بثّه مكتبها “أتطلع إلى تنفيذ ناجح لهذا المشروع حتى نتمكن من إنشاء مرفق للاحتياطي الاستراتيجي النفطي هنا (إيسواتيني) لتأمين المزيد من إمدادات الطاقة في المستقبل”، دون مزيد من التفاصيل حول المشروع.

وتعد المملكة الإفريقية آخر حليف لتايوان بعد أن قطعت بوركينا فاسو علاقاتها بتايبيه لصالح بكين في عام 2018.

وقبل عامين، أشاد الملك مسواتي الثالث بتساي بعد أن أرسلت له عقارا ساعده على التعافي من الإصابة بكوفيد-19 في وقت كان سكان إيسواتيني البلغ عددهم 1,2 مليون نسمة ينتظرون أولى شحنات اللقاح.

ومنذ وصول تساي إلى السلطة في 2016، كثّفت بكين عروض القوة والضغوط السياسية والاقتصادية على تايوان.

(أ ف ب)