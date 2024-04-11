رئيسة تحرير “ويكيليكس” تحض على إيجاد “حل سياسي” لقضية أسانج

لندن: دعت رئيسة تحرير موقع ويكيليكس الأربعاء إلى إيجاد “حل سياسي” لقضية جوليان أسانج، بينما احتشد أنصاره في لندن لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاعتقاله هناك.

وقالت كريستين هرافنسون لوكالة فرانس برس وسط الحشد في وسط لندن “هذه قضية ما كان يجب أن تبدأ أبدا في المقام الأول”.

والخميس يكون أسانج مؤسس ويكيليكس قد أمضى خمس سنوات داخل سجن بلمارش الشديد الحراسة في جنوب شرق لندن، حيث وصفت هرافنسون مدة الاحتجاز هناك بأنها “مفرطة جدا” و”وحشية جدا”.

وينتظر الأسترالي أسانج البالغ 52 عاما حاليا معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم استئناف أخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرجأت محكمة بريطانية الشهر الماضي البت بالقضية حتى 20 أيار/مايو.

وأكدت هرافنسون “الحل في هذه القضية التي نتعامل فيها مع اضطهاد سياسي، هو ايجاد حل سياسي”.

وصرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن إدارته “تدرس” طلب أستراليا إسقاط الدعوى القضائية ضد أسانج.

وتنتظر واشنطن منذ سنوات أن تتسلم أسانج لتوجيه لائحة اتهام إليه تتعلق بنشره عام 2010 ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية خاصة بالحروب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

ودعت منظمات حقوقية بينها “العفو الدولية” و”مراسلون بلا حدود” إلى إطلاق سراحه ونددت بمحاكمته بموجب قانون تجسس يعود لعام 1917 ولم يتم استخدامه مطلقا في قضايا نشر معلومات سرية في السابق.

وفي الوقت نفسه، أقر البرلمان الأسترالي اقتراحا في شباط/فبراير بدعم من رئيس الوزراء يدعو إلى وضع حد لملاحقة أسانج.

وقالت هرافنسون إن كانبيرا يجب أن “تربط” القضية باتفاقية “أوكوس” الأمنية مع واشنطن ولندن لتأمين إطلاق سراح أسانج.

وأضافت عن الحكومة الأسترالية “يجب أن يكونوا جريئين ويقولوا إنه ليس لدينا ما نناقشه إلا إذا أسقطتم التهم الموجهة إلى جوليان أسانج حتى يُطلق سراحه ويعود إلى أستراليا”.

(أ ف ب)