رئيسة فدرالية حقوق النساء لـ«القدس العربي»: مراجعة قانون الأسرة المغربية ينبغي أن تكون على قاعدة المساواة في الحقوق والرعاية والواجبات

الرباط ـ «القدس العربي»: أمر العاهل المغربي، محمد السادس، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بإعادة النظر في قانون الأسرة، ورفع التوصيات إليه خلال ستة أشهر، بموازاة مع إسناده الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وقال بلاغ للديوان الملكي المغربي، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن “الرسالة الملكية تأتي تفعيلاً للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيداً للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات بأن “تُشرِك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.

سميرة موحيا، رئيسة “فدرالية رابطة حقوق النساء” بالمغرب، ترى أن القرار بالغ الأهمية، من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء والتطبيق السليم للدستور ورفع الحيف والظلم والتمييز عن النساء المغربيات، وأن يَحظَين بمكانتهن المُستحقة.

وقالت الحقوقية المغربية متحدثة لـ “القدس العربي”، إن على المؤسسات المعنية بمراجعة قانون الأسرة، أن تأخذ بعين الاعتبار البِنية السوسيوـ اقتصادية للمجتمع المغربي، حيث إن النساء يوجدن في كل المجالات الاقتصادية ويتحملن مسؤولية التسيير. كما أنهن يساهمن في تنمية اقتصاد الأسرة والمجتمع، ما يُسائِل منظومة القِوامة التقليدية التي مازالت سائدة في قانون الأسرة الحالية في تناقض صارخ مع مبدأي المساواة والمناصفة اللذين جاء بهما دستور 2011.

المراجعة الشاملة

وطالبت بالمراجعة الشاملة والعميقة لقانون الأسرة المغربية على قاعدة المساواة في الحقوق والرعاية والواجبات، وأن تتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن تحترم كرامة النساء وانسجام بنودها، وأن يتم حذف كل البنود المبنية على التشييء والدونية والتمييز والتي تمس بالكرامة الإنسانية للنساء، وأن تضمن الاستقرار الأسري.

وتؤمن موحيا متحدثة لـ”القدس العربي”، بضرورة أن تكون النفقة مشتركة، وليست مسؤولية الرَّجُل وحده، موضحة أن “النساء المشتغلات ينفقن بالضرورة؛ فعلى النفقة أن تكون مشتركة، مع إعطاء قيمة للعمل المنزلي أو الرعاية واعتباره مساهمة في النفقة ومراكمة ثروة الأسرة”.

وثمَّنت خديجة الزومي، رئيسة منظمة “المرأة الاستقلالية”، دعوة العاهل المغربي إلى إشراك الهيئات المعنية بصفة مباشرة بهذا الموضوع، وأكدت أن هذا الطابع التعددي والتشاركي يشكل ضمانة أساس من أجل إغناء التوصيات التي سوف ترفع إلى العاهل المغربي.

ودعت عبر بلاغ للمنظمة، التابعة لحزب “الاستقلال” المشارك في الأغلبية الحكومية، إلى النَّأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي، وتؤكد أن ما ينبغي أن يحكم على الدوام النقاش حول هذا الموضوع هو ما تضمنه خطاب الملك بمناسبة عيد العرش حين قال: “وبصفتي أميراً للمؤمنين، فإني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وقالت منظمة “النساء الاتحاديات”، التابعة لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المعارض، إن تعديل قانون الأسرة لحظة حقوقية فارقة في مسلسل مُراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف.

واعتبر بلاغ للمنظمة التي ترأسها حنان رحاب، أن هذه اللحظة تقتضي من الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والحقوقية والمواطناتية، عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني.

ودعت “النساء الاتحاديات” إلى “الاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين”.

تعليقاً على الموضوع، يرى إلياس بوزغاية، أستاذ في جامعة سيدي محمد بن عبد الله وباحث سابق بمركز الدراسات النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء، أن القرار كان متوقعاً، انطلاقاً من خطاب العرش 2022 الذي أحال على ضرورة مراجعة المدونة، وأورد أن هذه التَّعديلات ستكون تتويجاً لـ 20 سنة من قانون الأسرة المغربية منذ 2004 إلى 2024.

إشارة مهمة للغاية

وأبرز الخبير في قضايا المرأة متحدثاً لـ “القدس العربي”، أن التوجيه بإشراك جميع المؤسسات القانونية والقضائية بالتشارك مع مؤسسات أخرى مثل المجلس العلمي الأعلى وباقي الهيئات المدنية إلى جانب الباحثين، تعطي إشارة مهمة للغاية علاقة بالمقاربة التشاركية.

وأبرز الأستاذ الجامعي أن التركيز سيكون أكبر على العيوب التي شابت المدونة من ناحية التطبيق، كتزويج القاصِرات، والتَّحايل على القانون في مسألة التعدد. فيما من المتوقع أن تشهد مسائل أخرى خلق التوافق بين فعاليات وحساسيات إيديولوجية من أجل إخراج قانون متوافق عليه.