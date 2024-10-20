رئيسة مولدوفا: الانتخابات واجهت هجوما “لم يسبق له مثيل”

كيشيناو: قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو إن بلادها واجهت هجوما “لم يسبق له مثيل” على انتخاباتها الرئاسية، والاستفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد.

وأضافت ساندو أن منظمات إجرامية مدعومة من قوى خارجية حاولت شراء ما يصل إلى 300 ألف صوت لتقويض العملية الانتخابية.

وقالت في بيان مكتوب وزعه فريقها “نحن بانتظار النتائج النهائية وسنرد بقرارات حازمة”.

وكانت استطلاعات الرأي أشارت إلى أن ساندو ذات التوجه المؤيد للغرب، تتقدم بفارق مريح على منافسيها العشرة في انتخابات الرئاسة، ومع ذلك سيتحتم إجراء جولة إعادة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إذا لم تحصل ساندو على نسبة 50 في المئة اللازمة للفوز من الجولة الأولى.

(رويترز)