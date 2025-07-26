رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية

ميلوني أثناء مؤتمر صحافي مع الرئيس الجزائري في روما في 23 يوليو 2025. ا ف ب

ميلانو: حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت، من أن الاعتراف بدولة فلسطين قبل قيامها فعليًا قد يُفضي إلى نتائج عكسية.

وقالت ميلوني، في تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “أنا أؤيد بشدة قيام دولة فلسطينية، لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل أن تُقام فعليًا“.

وأضافت: “إذا تم الاعتراف على الورق بشيء غير موجود، فقد يُخيَّل للناس أن المشكلة حُلّت، بينما هي لم تُحلّ“.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان فرنسا عزمها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو القرار الذي قوبل بتنديد من إسرائيل والولايات المتحدة، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد صرّح، يوم الجمعة، بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف تلك الدولة بدولة إسرائيل.

كما ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين على المدى القريب، مؤكدًا أن أولويتها الآن هي تحقيق “تقدم طال انتظاره” نحو حل الدولتين.

(رويترز)