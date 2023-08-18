رئيسة وزراء إيطاليا تطلب دفع فاتورة “حمقى” فرّوا من مطعم ألباني

روما: تأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي زارت ألبانيا لقضاء عطلة الصيف، مثل الكثيرين من مواطني بلدها، من أن صاحب مطعم محلي أخذ نقوده بعدما هربت مجموعة من الإيطاليين دون دفع الفاتورة.

وأمضت ميلوني وأسرتها بضعة أيام في ألبانيا، هذا الأسبوع، ضيوفاً على رئيس الوزراء الألباني إدي راما، الذي تشهد بلاده ازدهاراً في قطاع السياحة، هذا الصيف، مع توافد الزوار للاستمتاع بشواطئها ذات الرمال البيضاء، والاستفادة من أسعارها المنخفضة، مقارنة ببقية أوروبا.

وصرح راما لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية اليومية بأنه عندما انتشرت أنباء عن هروب بعض الإيطاليين دون دفع الحساب لأحد المطاعم في مدينة بيرات بوسط البلاد، تدخلت ميلوني للمساعدة.

🇮🇹🇦🇱 Edi Rama a La Stampa si dice conquistato da Giorgia Meloni dopo i giorni trascorsi insieme in Albania: "Molti turisti italiani facevano seflie, urlando “grande presidente”. Le ho detto che se il suo consenso fosse misurato sull’accoglienza albanese, sarebbe il 100%…A me… pic.twitter.com/EslJclv6GO — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) August 18, 2023

ونقل راما عن ميلوني قولها للسفير الإيطالي لدى ألبانيا: “اذهب وادفع فاتورة هؤلاء الحمقى من فضلك”.

كان فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة الإيطالي، وصهر ميلوني، في رحلة إلى ألبانيا، وقال إنها مسألة تتعلق بالاعتزاز بالوطن.

وأوضح لرويترز: “عرضت ميلوني دفع الفاتورة. وكان السفير في طريق عودته إلى تيرانا، ويمكنه القيام بذلك”.

وأضاف لولوبريجيدا: “لا يمكن لقلة من المخادعين إحراج أمة من المواطنين المحترمين”.

وقال راما، في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إن ألبانيا تتوقع استقبال ما يقرب من 500 ألف زائر من إيطاليا هذا العام. ويتجنب العديد من الإيطاليين الرحلات الداخلية، وسط ارتفاع الأسعار، ويسافرون بدلاً من ذلك إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان، حيث الإقامة والمنتجعات الشاطئية أرخص ثمناً.

(رويترز)