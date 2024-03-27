رئيسة وزراء إيطاليا في بيروت لبحث خفض التصعيد بجنوب لبنان

بيروت: استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي تزور بيروت لبحث خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إن ميقاتي، عقد محادثات مع ميلوني، في السرايا الحكومية، وذلك في مستهل زيارتها غير محددة المدة إلى لبنان.

ومن المقرر أن تتفقد ميلوني، خلال زيارتها الرسمية الأولى للبنان، الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، بحسب المصدر ذاته.

وشارك في المحادثات عن الجانب الإيطالي نائب وزير الدولة جيوفاني باتيستا فازولازي، وسفيرة إيطاليا لدى بيروت نيكوليتا بومباردياري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء أن ميلوني جددت التأكيد على التزام بلادها بدعم استقرار لبنان.

كما شددت ميلوني، على ضرورة تجنب خطر التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل وستعرب على وجه الخصوص عن دعمها لأي مبادرة تهدف إلى التهدئة الفورية، وفقا للوكالة.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

(الأناضول)