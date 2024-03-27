سياسة | دولي

رئيسة وزراء إيطاليا في بيروت لبحث خفض التصعيد بجنوب لبنان

27 - مارس - 2024

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

حجم الخط
2

بيروت: استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي تزور بيروت لبحث خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، إن ميقاتي، عقد محادثات مع ميلوني، في السرايا الحكومية، وذلك في مستهل زيارتها غير محددة المدة إلى لبنان.

ومن المقرر أن تتفقد ميلوني، خلال زيارتها الرسمية الأولى للبنان، الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، بحسب المصدر ذاته.

وشارك في المحادثات عن الجانب الإيطالي نائب وزير الدولة جيوفاني باتيستا فازولازي، وسفيرة إيطاليا لدى بيروت نيكوليتا بومباردياري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء أن ميلوني جددت التأكيد على التزام بلادها بدعم استقرار لبنان.

كما شددت ميلوني، على ضرورة تجنب خطر التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل وستعرب على وجه الخصوص عن دعمها لأي مبادرة تهدف إلى التهدئة الفورية، وفقا للوكالة.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 8:32 م

    على إيطاليا أن تضغط أولا على عص الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض 🇵🇸✌️

    رد
  2. يقول مزاود النعمي:
    مارس 27, 2024 الساعة 9:26 م

    في لبنان خفض التصعيد وعند آخرين تمويل للتواطؤ والتجويع واللجم وتكميم واعتقال و”لا تزاود”، بينما عند الاحتلال الصهيوني له الحق في الاعتداء على الغير وتسلم قائمة منه بالاحتياجات العسكرية!

    رد

أخبار ذات صلة

نائب تونسي سابق: زيارة ميلوني تهدف للضغط على تونس للقبول بتوطين المهاجرين
17 - أبريل - 2024
رحب بالضيفة الخطأ.. ميقاتي يقع في موقف محرج لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا- (فيديوهات)
28 - مارس - 2024
السوداني يحذر من أن المنطقة تمر بمنعطف خطير بعد إتساع الأحداث في غزة
30 - أكتوبر - 2023
ألمانيا تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ البحري الخيرية وخلافات في قمة غرناطة بشأن سياسة الهجرة
6 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية