رئيسة وزراء إيطاليا من بيروت: استهداف اليونيفيل “غير مقبول”- (فيديو)

بيروت: اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من بيروت الجمعة، أنه من “غير المقبول” استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والتي اتهمت اسرائيل باستهداف مواقع لها في جنوب البلاد.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي “أعتبر أن استهداف اليونيفيل أمر غير مقبول، وأطالب مرة جديدة بأنه ينبغي على كل الأطراف أن تضمن في كل الأوقات سلامة كلّ جندي من هؤلاء الجنود”.

Libano, dichiarazioni alla stampa. Collegatevi https://t.co/fA1uHLusLe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 18, 2024

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارتها الحالية للبنان والأردن.

وقالت للصحافيين “أعتقد أنه في نهاية رحلتي سأتصل برئيس الوزراء نتنياهو”.

(وكالات)