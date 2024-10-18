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رئيسة وزراء إيطاليا من بيروت: استهداف اليونيفيل “غير مقبول”- (فيديو)

18 - أكتوبر - 2024

رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

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بيروت: اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من بيروت الجمعة، أنه من “غير المقبول” استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والتي اتهمت اسرائيل باستهداف مواقع لها في جنوب البلاد.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي “أعتبر أن استهداف اليونيفيل أمر غير مقبول، وأطالب مرة جديدة بأنه ينبغي على كل الأطراف أن تضمن في كل الأوقات سلامة كلّ جندي من هؤلاء الجنود”.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارتها الحالية للبنان والأردن.

وقالت للصحافيين “أعتقد أنه في نهاية رحلتي سأتصل برئيس الوزراء نتنياهو”.

(وكالات)

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  1. يقول محمد العربي:
    أكتوبر 18, 2024 الساعة 6:38 م

    انتم يا إيطاليا
    خدم للكيان الصهيوني وزياراتكم وتصريحاتكم
    لاتغير ولاتبدل
    حسبنا الله ونعم

    رد

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